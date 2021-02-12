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90’ların efsanesi Face/Off geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 12.02.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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90’ların efsanesi Face/Off geri dönüyor

Nicolas Cage ve John Travolta'nın başrolünü üstlendiği Face/Off filminin yeniden uyarlaması için yönetmen belli oldu.

90’ların akıllarda kalan filmlerinden biri olan Face/Off’un yeniden uyarlaması için aranan yönetmen bulundu. Paramount, Godzilla vs. Kong ile tanınan Adam Wingard ile el sıkıştı. Filmin başrolüne kimlerin yerleşeceği konusunda Paramount'tan henüz bir açıklama gelmedi.

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FACE/OFF KONUSU

Orijinal filmin başrollerinde Nicolas Cage ve John Travolta yer alıyor. Face/Off filmin konusu şöyleydi: Sean Archer, sıkı bir FBI ajanıdır ve halen ölen oğlu Micheal’ın yasını tutmaktadır. Archer, oğlunun katilinin, yeminli bir düşman, güçlü bir suçlu olan Castor Troy olduğuna inanmaktadır. Bir gün Archer, nihayet Troy’u köşeye sıkıştırır ancak aralarında geçen kavga sırasında Archer, onun tüm Los Angeles şehri ve yaşayanlarını yok edecek bir bomba geliştirdiğini öğrenir. Bombanın yerini ne yazık ki bilen diğer tek kişi Castor’un erkek kardeşi Pollux’tur ve o da konuşmayı reddeder. Geriye tek bir çare kalmıştır. Sıradışı bir operatör doktor, insanların yüzünü keserek baştan aşağı bir başkasının yüz ile değiştirebilmektedir. Archer, bu operasyona girerek değişen yüzü sayesinde Pollux ile iletişim kurmayı deneyecektir. Kimin yerine geçtiğine gelince, Castor Troy, bir şekilde hafızasını geri kazanır ve Archer’dan yüzünü geri almak için intikam peşine düşer.

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Türkçe adıyla Yüz Yüze, 1997 yılında gösterime girdiği dönem gişeden 245 milyon dolar hasılat elde etmişti. Bu hasılat o dönem için büyük bir başarı anlamına geliyordu. Ayrıca film, En İyi Ses Efekti kategorisinde Oscar'a aday gösterildi.

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