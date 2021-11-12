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90’ların popüler ismi Mirkelam'dan sevenlerini üzen açıklama

12.11.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’lara damga vuran şarkıcı Mirkelam geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda görüntülendi. Yanında 10 yıldır beraber olduğu Aysen Sabancı ile görüntülenen Mirkelam, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Mirkelam, "Müzik yapmayı düşünmüyorum" diyerek sevenlerini üzdü.

90’ların popüler ismi Mirkelam'dan sevenlerini üzen açıklama

Her Gece, Hatıralar, Aşkımsın gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Mirkelam, uzun bir aradan sonra Nişantaşı’nda görüntülendi. Mirkelam’ın yanında 10 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı da vardı.

Otomobillerini beklerken görüntülenen ikiliden Sabancı, görüntülendiklerini fark edince şarkıcıdan ayrılıp başka bir köşede beklemeyi tercih etti.

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"MÜZİK YAPMIYORUM"

'Hatıralar', 'Her Gece', 'Unutulmaz', 'Kokoreç' ve 'Ah Bir Joker' gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mirkelam, "Uzun zamandır müzik yapmıyorum, yapmayı da düşünmüyorum. Özel bir nedeni yok. Müziği de bırakmış değilim" diyerek sevenlerini üzdü.

"UFUKTA EVLİLİK YOK"

Mirkelam, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna ise "10 yıldır bir aradayız, evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Bu şekilde hayatımız sürüyor" yanıtını verdi.

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