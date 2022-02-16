Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda cinsel ilişkiye girdiler

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda cinsel ilişkiye girdiler

16.02.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturalya’da kimliği bilinmeyen bir çift akılalmaz görüntülere imza attı. Kalabalık bir kent meydanının ortasında bulunan süs havuzunda cinsel ilişkiye giren çift, sosyal medyadan tepki çekti. Görüntülerin yayılması üzerine yetkililer çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda cinsel ilişkiye girdiler

Avustralya’nın Perth şehrindeki Yagan meydanındaki bir süs havuzunda ülke gündemine oturan bir olay meydana geldi. Meydandaki süs havuzunun içine giren çift, çevresindekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. Bir anda iç çamaşırlarını çıkartan çift, meydanda bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına takıldı.

Çocuklarını zorla arabadan indirip erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi! Yetkililer harekete geçtiÇocuklarını zorla arabadan indirip erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi! Yetkililer harekete geçti

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü çifte tepki gösterirken kimileri ise eleştirileri yersiz olarak değerlendirdi. Özgürlük alanları içinde kişilerin istedikleri gibi hareket edebileceklerini söyleyan sosyal medya kullanıcıları çekim yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

PARA CEZASI ALACAK

Fotoğrafların sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis, çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Çift bulunması durumunda para cezası alacak.

Sosyal medyanın gündemine oturdu! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler, o anlar kameralara yansıdıSosyal medyanın gündemine oturdu! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler, o anlar kameralara yansıdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı28 testi de pozitif çıktı! Morgda karantinaya alındı
Tüyler ürperten cinayette şoke edecek kararTüyler ürperten cinayette şoke edecek karar
Doğunun kış güzelliğini izlediler! Binlerce kişiyi ağırladıDoğunun kış güzelliğini izlediler! Binlerce kişiyi ağırladı
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

2 yıldır kayıptı! 4 yaşındaki kız bakın nerede bulundu

Gençlik sırrını paylaştı! “Tamamen çıplak...”

Gençlik sırrını paylaştı! “Tamamen çıplak...”

“Sıvı altın” diyerek satıyor! Kazancı dudak uçuklattı

“Sıvı altın” diyerek satıyor! Kazancı dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

Protesto etmek için çırılçıplak soyundu! Polisler beyaz örtü...

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Çocuk sahibi olmak isteyenleri etkiliyor

Çocuk sahibi olmak isteyenleri etkiliyor

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.