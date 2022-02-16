Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda cinsel ilişkiye girdiler

Avustralya’nın Perth şehrindeki Yagan meydanındaki bir süs havuzunda ülke gündemine oturan bir olay meydana geldi. Meydandaki süs havuzunun içine giren çift, çevresindekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. Bir anda iç çamaşırlarını çıkartan çift, meydanda bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına takıldı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü çifte tepki gösterirken kimileri ise eleştirileri yersiz olarak değerlendirdi. Özgürlük alanları içinde kişilerin istedikleri gibi hareket edebileceklerini söyleyan sosyal medya kullanıcıları çekim yapılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

PARA CEZASI ALACAK

Fotoğrafların sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis, çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Çift bulunması durumunda para cezası alacak.



