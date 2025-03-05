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900 yıllık kehanet kitabında İstanbul atıfı! Kıyamet günü için tarih vermişler...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 10:42
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12. yüzyıldan kalma 'Papaların Kehanetleri' kitabında, kıyametin 2027'de yaşanacağına dair bir tahminde bulunuldu. Kitap, Papa Francis'in son papalık görevini devralacak "Petrus Romanus"un geleceğini öngörüyor. Bilim insanları bu tahminlerin sahte olduğunu savunsa da, kitaptaki kehanetlerin bazıları tarihle örtüşmesi dikkat çekti. Kitapta geçen 7 kuleli şehir olarak bahsedilen yerin İstanbul olduğu hakkındaki söylentiler ise merak uyandırdı.

Vatikan'da bulunan 900 yıllık bir kitapta, Kıyamet Günü'nün hangi yılda gerçekleşeceğine dair tahmin edildiği öne sürülüyor. 12. yüzyılda yazılan kitap 'Papaların Kehanetleri' olarak ele alınmış ve Latince yazılmış.

KİTAPTA KIYAMET YILI YAZIYOR

Kitabın içeriği, 1143'te Celestine II ile başlayıp, Kilise'nin şu anki lideri Papa Francis ile sona ermektedir. 112 kısa ve gizemli bölümün olduğu bu kitapta, Papa Francis'in ne zaman öleceği de yazıyor. Ayrıca Kıyamet'in ne zaman yaşanacağı da net bir tarihle veriliyor.

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1595 yılında Malachy'nin yazılarını Vatikan arşivlerinde bulduğunu iddia eden Benediktin rahibi Arnold Wion tarafından keşfedildi. Kitabın son bölümünde, "Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmünde, sürüsünü birçok sıkıntı içinde güdecek olan Romalı Petrus hüküm sürecek ardından yedi tepeli şehir yıkılacak ve korkunç yargıç halkı yargılayacak. Son" yazıyor.

Bazıları bu kehanetin, Francis'in kronik akciğer hastalığı nedeniyle Petrus'un papalık görevini devralması olarak yorumluyor. Diğerleri ise Malachy'nin Francis'in son papa olacağını ima ettiğini düşünüyor. Dünyanın sonunun ise 2027 yılında yaşanacağı iddia ediliyor. Kitabın gündeme gelmesine neden olay durum ise 88 yaşındaki Papa Francis'in hastalanması oldu.

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Fakat bilim insanları kitabın sahte olduğunu iddia ediyor.

İŞTE KİTABIN GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ:

Kitapta geçen "De labore Solis" ifadesi, Güneş tutulmasıyla ilişkilendirildi. Papa II. John Paul’un doğduğu ve öldüğü günlerde Güneş tutulması yaşanmış olması nedeniyle kehanetin gerçekleştiğine inanılıyor.

1623-1644 yılları arasında papalık yapan Papa VIII. Urban’ın ailesinin armasında zambak ve güller bulunuyordu. Bu kehanet, onunla örtüştüğü için gerçekleşmiş kabul ediliyor.

PAPA BENEDİCT XVI VE "GLORİA OLİVAE" (ZEYTİN’İN İHTİŞAMI)

2005-2013 yılları arasında papalık yapan Papa Benedict XVI, Benedict Tarikatı'ndan geliyordu. Benedict Tarikatı, "Olivetans" olarak da bilindiğinden, bu kehanetin Papa Benedict’e işaret ettiği düşünülüyor.

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PAPA VI. PAUL VE "PEREGRİNUS APOSTOLİCUS" (GEZGİN HAVARİ)

1963-1978 yılları arasında papalık yapan Papa VI. Paul, görev süresi boyunca birçok ülkeye seyahat etti. Bu nedenle, kehanette geçen "gezgin havari" tanımı ona uygun görüldü.

Malachy’nin kehanetlerine göre son Papa "Petrus Romanus" (Romalı Petro) olacak ve onun döneminde büyük bir kaos yaşanacaktır. Günümüzde hala görevde olan Papa Francis'in kehanetle bağlantılı olup olmadığı belirsizdir. Roma’nın çöküşü ya da papalığın sona ermesi gibi olaylar henüz gerçekleşmediği için bu kehanet doğrulanmamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Papa Vatikan kehanet kitap kıyamet
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