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93 kilo veren Pelin Öztekin bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

18.04.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ün kazanan ve daha sonra dizilerde boy gösteren Pelin Öztekin mide ameliyatı olduktan sonra 93 kilo vermişti. Güzelliği ile dikkat çeken Öztekin bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

93 kilo veren Pelin Öztekin bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Pelin Öztekin’in mide ameliyatı olduktan sonra verdiği kilolar uzun süre gündem olmuştu. 93 kilo veren ünlü ismin son hali görenlerin ağızlarını açık bırakmıştı. Sevilen isim bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

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6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşan Pelin Öztekin’in fotoğraflarına takipçileri "Hatun fıstık", "Ayıp oluyo ama", "Bambaşka bir Pelin", "Tescilli güzellik", "Yakıyoruz ortalığı" yorumlarında bulundu.

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Ünlü sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi aldı. Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Demet karakteri ile televizyon camiasına adım atan ünlü isim 2006 yılında BKM Mutfak ekibine dahil oldu.

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35 yaşındaki Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki performansı ile dikkat çekmeyi başardı. Daha sonra aynı ekiple beraber Neşeli Hayat sinema filminde rol aldı.

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Benzemez Kimse Sana programında yer alan ünlü ismin oynadığı diziler arasında Doksanlar, Hayat Şarkısı, Koca KOca Yalanlar, Yuvamdaki Düşman ve Çatı Katı Aşk da bulunuyor.

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