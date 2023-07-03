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93 kilo vererek bambaşka biri oldu! Pelin Öztekin'in son haline yorum yağdı

03.07.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası adeta bambaşka birine dönüştü. Tam 93 kilo veren Öztekin, değişimiyle sık sık gündem oluyor. Şu sıralar imaj değişikliği yapan Pelin Öztekin'in son haline yorum yağdı.

93 kilo vererek bambaşka biri oldu! Pelin Öztekin'in son haline yorum yağdı

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin değişimiyle sık sık gündem oluyor.

Zayıfladıktan sonra adeta bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Günden güne eriyen güzel oyuncu şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti.

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Sarı saçlarına rasta yaptıran Pelin Öztekin'in son haline yorum yağdı. Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Bu ne güzellik', 'Saçların çok güzel olmuş', 'Harikasın çok yakışmış', 'Çok zarif ve çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Pelin Öztekin 17 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olarak tanınmaktadır.

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İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

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2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı.

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2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

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2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

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