94.Oscar Ödülleri'nde kız arkadaşını öpen Kristen Stewart kimdir? Kristen Stewart kaç yaşında, nerelidir? Kristen Stewart'ın kız arkadaşı kimdir?

Spencer filmindeki performansıyla 94.Oscar Ödülleri'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen oyuncu Kristen Stewart, kırmızı halıya saten mini şortu ve derin göğüs dekoltesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Oscar töreninde adından söz ettiren Kristen Stewart hakkında geniş çaplı bir araştırma başladı. Kristen Stewart hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Kristen Jaymes Stewart, 9 Nisan 1990 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. Kristen Stewart ilk kez David Fincher'ın gerilim filmi Panik Odası'nda canlandırdığı Jodie Foster karakteri ile sinema dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Konuş Benimle, Catch That Kid, Zathura: Bir Uzay Macerası ve Into the Wild filmlerinde rol aldı.
En bilinen rolü ise dünya çapında yaklaşık 3,3 milyar dolar hasılat elde eden Alacakaranlık Efsanesi film serisindeki Bella Swan oluştur. Bu rol sayesinde 2010 yılında BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık görüldü.
Pamuk Prenses ve Avcı (2012) adlı fantastik filmde oynadıktan sonra bağımsız sinemada yer alarak büyük bütçeli filmlerde rol almaktan kaçındı. 2014 çıkışlı Camp X-Ray ve Unutma Beni'nin ardından ve Aşk Uğruna adlı bilimkurgu romantik filmde rol aldı. 2015'te Olivier Assayas'ın dram filmi Sils Maria: Ve Perde'deki performansıyla eleştirel beğeni topladı ve performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında César Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu oldu. Stewart, ertesi yıl doğaüstü gerilim filmi Hayalet Hikayesi'nde Assayas ile yeniden bir araya geldi ve ilk yönetmenlik denemesini Come Swim adlı kısa filmle yaptı. Aksiyon filmi Charlie'nin Melekleri'nde ve Happiest Season adlı romantik komedi filminde başrolü oynayarak ana akım Hollywood'a geri döndü. Stewart, Pablo Larraín'in biyografik draması Spencer'da Galler Prensesi Diana'yı canlandırdı ve performansıyla eleştirel beğeni toplayarak En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.
Çakmaktaşlar Taş Vegas'ta
Panik Odası S
Kabus
Catch That Kid
Konuş Benimle
Undertow
Fierce People
Zathura: Bir Uzay Macerası
The Messengers
In the Land of Women
The Cake Eaters
Into the Wild
Cutlass Genç Robin
Jumper Sophie
What Just Happened
The Yellow Handkerchief Martine
Alacakaranlık
Adventureland Emily
Alacakaranlık Efsanesi
The Runaways
Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma
Welcome to the Rileys
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1
Pamuk Prenses ve Avcı Pamuk Prenses
Yolda
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2
Camp X-Ray Cole
Sils Maria: Ve Perde Valentine
Unutma Beni
American Ultra Phoebe Larson
Anesthesia Sophie
Aşk Uğruna
Mutlak Kadınlar
Café Society
Hayalet Hikayesi
Charlie'nin Melekleri
Derin Sular
Happiest Season Abby Holland
Spencer Diana
Ünlü oyuncu Kristen Stewart, senarist Dylan Meyer ile nişanlıdır.
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