94.Oscar Ödülleri'nde kız arkadaşını öpen Kristen Stewart kimdir? Kristen Stewart kaç yaşında, nerelidir? Kristen Stewart'ın kız arkadaşı kimdir?

Spencer filmindeki performansıyla 94.Oscar Ödülleri'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen oyuncu Kristen Stewart, kırmızı halıya saten mini şortu ve derin göğüs dekoltesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Oscar töreninde adından söz ettiren Kristen Stewart hakkında geniş çaplı bir araştırma başladı. Kristen Stewart hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

KRİSTEN STEWART KİMDİR?

Kristen Jaymes Stewart, 9 Nisan 1990 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. Kristen Stewart ilk kez David Fincher'ın gerilim filmi Panik Odası'nda canlandırdığı Jodie Foster karakteri ile sinema dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Konuş Benimle, Catch That Kid, Zathura: Bir Uzay Macerası ve Into the Wild filmlerinde rol aldı.

En bilinen rolü ise dünya çapında yaklaşık 3,3 milyar dolar hasılat elde eden Alacakaranlık Efsanesi film serisindeki Bella Swan oluştur. Bu rol sayesinde 2010 yılında BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık görüldü.

Pamuk Prenses ve Avcı (2012) adlı fantastik filmde oynadıktan sonra bağımsız sinemada yer alarak büyük bütçeli filmlerde rol almaktan kaçındı. 2014 çıkışlı Camp X-Ray ve Unutma Beni'nin ardından ve Aşk Uğruna adlı bilimkurgu romantik filmde rol aldı. 2015'te Olivier Assayas'ın dram filmi Sils Maria: Ve Perde'deki performansıyla eleştirel beğeni topladı ve performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında César Ödülü'nü kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu oldu. Stewart, ertesi yıl doğaüstü gerilim filmi Hayalet Hikayesi'nde Assayas ile yeniden bir araya geldi ve ilk yönetmenlik denemesini Come Swim adlı kısa filmle yaptı. Aksiyon filmi Charlie'nin Melekleri'nde ve Happiest Season adlı romantik komedi filminde başrolü oynayarak ana akım Hollywood'a geri döndü. Stewart, Pablo Larraín'in biyografik draması Spencer'da Galler Prensesi Diana'yı canlandırdı ve performansıyla eleştirel beğeni toplayarak En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

KRİSTEN STEWART FİLMLERİ

Çakmaktaşlar Taş Vegas'ta

Panik Odası S

Kabus

Catch That Kid

Konuş Benimle

Undertow

Fierce People

Zathura: Bir Uzay Macerası

The Messengers

In the Land of Women

The Cake Eaters

Into the Wild

Cutlass Genç Robin

Jumper Sophie

What Just Happened

The Yellow Handkerchief Martine

Alacakaranlık

Adventureland Emily

Alacakaranlık Efsanesi

The Runaways

Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma

Welcome to the Rileys

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1

Pamuk Prenses ve Avcı Pamuk Prenses

Yolda

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2

Camp X-Ray Cole

Sils Maria: Ve Perde Valentine

Unutma Beni

American Ultra Phoebe Larson

Anesthesia Sophie

Aşk Uğruna

Mutlak Kadınlar

Café Society

Hayalet Hikayesi

Charlie'nin Melekleri

Derin Sular

Happiest Season Abby Holland

Spencer Diana

KRİSTEN STEWART SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, senarist Dylan Meyer ile nişanlıdır.