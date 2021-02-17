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Aaron Eckhart, Başkan olmak için imzayı attı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Aaron Eckhart, Başkan olmak için imzayı attı

Kara Şövalye filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Aaron Eckhart, Showtime dizisi The First Lady’nin kadrosuna katıldı.

Aaron Eckhart, yakında yayınlanacak Showtime antoloji dizisi “The First Lady”de Başkan Gerald Ford'u oynamak için anlaşmayı imzaladı. Eskiden "First Ladies" olarak bilinen dizi, Beyaz Saray'ın kalbindeki kadınların merceğinden Amerikan liderliğinin yeniden yorumlanması olarak tanımlanıyor. Eckhart, sırasıyla Michelle Obama ve Betty Ford'u oynayacak olan ve isimleri daha önce duyurulan dizi yıldızları Viola Davis ve Michelle Pfeiffer'a katılıyor.

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THE FIRST LADY HAKKINDA

Jayme Lawson ve Kristine Froseth'un genç bir Obama ve genç bir Ford'u oynayacağı, Pamela Adlon ve Rhys Wakefield'ın da dizide yer alacağı bildirildi. Dizinin ilk sezonu aynı zamanda Eleanor Roosevelt'in hayatını anlatacak ve henüz bu rolü oynayacak kişi açıklanmadı.

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Michigan Wolverines Üniversitesi'nin yıldız savunma oyuncusu Gerald Ford Jr., 1948'de Betty Bloomer Ford ile evlendi ve 25 yıl boyunca Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yaptı. 1949'dan 1973'e kadar Michigan'ın 5. kongre bölge koltuğunu elinde tuttu. Ford, sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve Başkanı olarak hizmet verdi

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AARON ECKHART FİLMLERİ

Aaron Eckhart, öncelikle “The Core”, “The Dark Knight”, “Bleed for This”, “Thank You for Smoking” ve “Erin Brockovich” gibi filmlerde canlandırdığı rolleriyle tanınıyor. "The First Lady", kariyerinin ilk düzenli canlı aksiyon televizyon rolü olacak. AMC animasyon draması "Pantheon"da ise seslendirme yapacak. "The First Lady", Aaron Cooley tarafından yazıldı ve Cooley, aynı zamanda sorumlu yapımcı olacak.

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