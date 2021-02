Aaron Eckhart, Başkan olmak için imzayı attı

AARON ECKHART FİLMLERİ

Aaron Eckhart, öncelikle “The Core”, “The Dark Knight”, “Bleed for This”, “Thank You for Smoking” ve “Erin Brockovich” gibi filmlerde canlandırdığı rolleriyle tanınıyor. "The First Lady", kariyerinin ilk düzenli canlı aksiyon televizyon rolü olacak. AMC animasyon draması "Pantheon"da ise seslendirme yapacak. "The First Lady", Aaron Cooley tarafından yazıldı ve Cooley, aynı zamanda sorumlu yapımcı olacak.