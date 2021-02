The Walking Dead’de bedava oynamak isteyen ünlü oyuncu reddedilmiş

"Ben bir zombi hayranıyım" diyen Dave Bautista, herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) ekibinden Drax'i canlandıran ünlü oyuncu Dave Bautista, The Walking Dead'deki (TWD) korkutucu ölülerden birini ücretsiz oynamayı teklif ettiğini ancak cüssesi nedeniyle reddedildiğini açıkladı.

ZOMBİ FİLMİNDE BAŞROLDE

Bautista, yönetmen Zack Synder'ın merakla beklenen ve 2021'de dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanması planlanan zombi filmi Army of the Dead'in başrolünde. Eski Amerikan güreşçisi, söz konusu yapımdaki rolü hakkında konuştuğu Empire'a bir itirafta bulundu. Screen Rant'in aktardığına göre, Bautista şu ifadeleri kullandı:

Ben bir zombi hayranıyım. Yıllarca TWD'de oynamaya çalıştım. Gelip bedavaya bir zombiyi canlandıracağımı söyledim. Ama bana 'Çok büyüksün' dediler.

Bautista'nın canlandırdığı dev bir zombinin pek çok kişiyi güldürme ihtimali var. Fakat The Walking Dead'deki zombiler genellikle Bautista'dan daha küçük ve ince.