ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapay zeka kararı!

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, yapay zekanın suçlarda ve seçimlerde kullanımına ilişkin bir soru üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"BİRİ CEZA YASASINI İHLAL EDERSE BUNU SORUŞTURURUZ"

Yapay zekayla bağlantılı suçlarda mevcut ceza yasalarının uygulanacağını belirten Blanche, "Yapay zekayla bağlantılı herhangi biri ceza yasasını ihlal ederse bunu soruştururuz. Zaten bunu yaptık. Yapay zekanın kullanıldığı çok sayıda davada kişiler hakkında suçlama yönelttik." dedi.

"SAVCIYIZ, DÜZENLEYİCİ DEĞİLİZ" MESAJI

Adalet Bakanlığının görevinin yapay zekayı düzenlemek olmadığını vurgulayan Blanche, "Biz savcıyız, düzenleyici değiliz. Bu nedenle yapay zekayı düzenlemeye çalışmayacağız." ifadelerini kullandı.

Blanche, yapay zekanın toplum için "son derece faydalı" bir teknoloji olduğunu savunarak, buna rağmen son günlerde kamuoyundaki tartışmaların odağı haline geldiğini söyledi.

ABD'DE YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji şirketlerinin denetlenmesi ve yapay zekanın suçlarda kullanılmasına ilişkin tartışmalar son yıllarda yoğunlaştı.

Öte yandan Başkan Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır