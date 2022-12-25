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ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşması sonrası dünyayı şoka uğrattı! Kimsenin olmadığı yere selam verdi

25.12.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ara ara yaptığı gaflar ve hareketlerle dünya gündeminde ses getirmeye devam ediyor. Son olarak 80 yaşındaki ABD Başkanı Biden, Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere selam vermesiyle gündem oldu. Görüntüler sosyal medyayı salladı.

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasının ardından yaptığı ilginç hareketle gündem oldu. Daha önce yapmış olduğu gaflar ve hareketlerle çok konuşulan Joe Biden, son olarak kimsenin olmadığı yere selam vermesiyle dünya gündemine oturdu.

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Sosyal medyada birçok kez paylaşılan görüntülerde, Joe Biden'ın Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere eliyle selam verdiği görülüyor.

Joe Biden gündem oldu! Yine nereye gideceğini şaşırdı... Joe Biden gündem oldu! Yine nereye gideceğini şaşırdı...

BIDEN'A 'ŞEYTAN' BENZETMESİ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasında İsa'nın adını anmadığı için Cumhuriyetçiler ve Muhafazakârlar tarafından 'şeytan' benzetmelerine maruz kaldı.

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