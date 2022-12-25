ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşması sonrası dünyayı şoka uğrattı! Kimsenin olmadığı yere selam verdi

80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasının ardından yaptığı ilginç hareketle gündem oldu. Daha önce yapmış olduğu gaflar ve hareketlerle çok konuşulan Joe Biden, son olarak kimsenin olmadığı yere selam vermesiyle dünya gündemine oturdu.

Sosyal medyada birçok kez paylaşılan görüntülerde, Joe Biden'ın Noel konuşmasını bitirdikten sonra yürürken kimsenin olmadığı yere eliyle selam verdiği görülüyor.

BIDEN'A 'ŞEYTAN' BENZETMESİ

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Noel konuşmasında İsa'nın adını anmadığı için Cumhuriyetçiler ve Muhafazakârlar tarafından 'şeytan' benzetmelerine maruz kaldı.

