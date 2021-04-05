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ABD'de dehşete düşüren olay! İntihar etmek için anlaşan 2 kardeş tüm aileyi katletti

05.04.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas eyaletinde iki kardeşin aralarında yaptıkları plan üzerine 4 aile üyesini öldürüp intihar ettiği bildirildi.

ABD'de dehşete düşüren olay! İntihar etmek için anlaşan 2 kardeş tüm aileyi katletti

Alınan bilgiye göre, 2 erkek kardeşin intihar etmek için bir anlaşma yaptığı öne sürüldü. Bu anlaşma üzerine aile bireylerini öldüren iki kardeş daha sonra da kendi yaşamlarına son verdi.

ÖLENLER AİLE MENSUBU

Dallas kentinin banliyösünde meydana gelen olayda, polisin bir evde 6 kişiyi ölü bulduğu, ölenlerin aynı ailenin mensubu olduğu belirtildi.

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Polis ölenlerin kimliklerini açıklamadı, ancak aralarında iki genç erkek, bir kız kardeş, baba, anne ve büyükanne olduğu bilgisini paylaştı.

Hafta sonu meydana geldiği düşünülen olayda polis, en genç kurbanın 19 yaşında olduğunu söyledi. (AA)

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İntihar

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