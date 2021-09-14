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  4. ABD'de kaybolan Doctor Who dizisinin yıldızı Tanya Fear sağ bulundu

ABD'de kaybolan Doctor Who dizisinin yıldızı Tanya Fear sağ bulundu

14.09.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu bildirildi.

ABD'de kaybolan Doctor Who dizisinin yıldızı Tanya Fear sağ bulundu

ABD'nin Los Angeles şehrinde kaybolan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz aktris Tanya Fear'ın sağ bulunduğu bildirildi.

Los Angeles Polis Departmanı, Fear'ın bulunduğunu doğruladı ve oyuncunun duruma ilişkin ailesine bilgi verildiğini aktardı.
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Öte yandan polis departmanı, oyuncunun ortadan kaybolmasıyla bağlantılı hiçbir suç faaliyeti bulunmadığını belirtti ancak konuya ilişkin detay paylaşmadı.

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DOCTOR WHO DİZİSİNDEKİ ROLÜYLE TANINMIŞTI

2018'de "Doctor Who" dizindeki rolüyle tanınan ve birkaç aydır Los Angeles'ta bulunan 31 yaşındaki Fear'dan arkadaşları ve ailesi, 9 Eylül'den bu yana haber alamadıklarını duyurmuştu.
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Los Angeles Polis Departmanı da Fear için 9 Eylül'de kayıp ihbarı yapıldığını doğrulamıştı.

Tanya Fear'ın bulunması için yakınları ve hayranları tarafından sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

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