HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 'UFO' yine gündem oldu! Pentagon "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" raporunda 757 olay yer aldı! Eski yetkiliden "Evrende yalnız değiliz" çıkışı

ABD'de 'UFO' yine gündem oldu! Pentagon "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" raporunda 757 olay yer aldı! Eski yetkiliden "Evrende yalnız değiliz" çıkışı

14.11.2024 23:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte Pentagon'un UAP raporu ve ABD Savunma Bakanlığının eski yetkililerinden Luis Elizondo'nun UFO açıklamaları da tartışılıyor. Elizondo, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) ilişkin "Evrende yalnız değiliz." iddiasında bulundu. Diğer yandan Pentagon da Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile birlikte toplam 757 olayı kapsayan "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" raporunu Kongreye sunduğunu bildirdi.

ABD'de 'UFO' yine gündem oldu! Pentagon "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler" raporunda 757 olay yer aldı! Eski yetkiliden "Evrende yalnız değiliz" çıkışı

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, Washington'da "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı bir oturum düzenledi.

"EVRENDE YALNIZ OLMADIĞIMIZ GERÇEĞİNİ GİZLEMEK İÇİN YAPILDI"

Son yıllarda UFO'larla ilgili iddiaları yüksek sesle dile getiren eski Pentagon yetkililerinden Elizondo, oturumda bir araya gelen temsilcilere, "UAP gerçektir. Aşırı gizlilik sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı." iddiasında bulundu. Elizondo, ABD'nin UAP diye adlandırdığı UFO'ların gerçek olduğunu belirterek, daha önce gizli bir Pentagon programının parçası olarak UFO'ları araştırdığını öne sürdü.

ufo
Hükümetin UFO'lar hakkındaki çalışmalarının çoğunun halen gizli olduğunu belirten Elizondo, "Bizim hükümetimiz ya da başka bir hükümet tarafından üretilmeyen gelişmiş teknolojiler dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izliyor." ifadelerini kullandı.

Oturumda, Elizondo'ya dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izlediği görülen bazı "gelişmiş teknolojilerin" uzaylılar ya da özel şirketler tarafından işletilip işletilemeyeceği soruldu. Elizondo ise "Belki ikisi de." şeklinde cevap verdi.

ufo2

TRUMP YÖNETİMİNİ ŞEFFAF OLMAYA ÇAĞIRDI

Elizondo, hükümet içindeki bazı kişilerin UFO'lar hakkında konuşanlara karşı misilleme yaparak onları taciz ettiğini ya da güvenilirliklerini yok etmeye çalıştığını söyledi. Eski Pentagonlu yetkili, Kongre'yi ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetimini, UAP programları konusunda daha şeffaf olmaya çağırdı.

"UFO'LAR, İNSAN OLMAYAN BİR ÜST ZEKANIN KANITI" VURGUSU

ABD Donanmasından emekli Tuğamiral Tim Gallaudet de Elizondo'nun söylemini destekleyen açıklamalarda bulundu.

ufo3

İnsan dışı zeka ve onların bilinmeyen teknolojilerinin evrendeki tek gelişmiş zekanın insanoğluna ait olmadığını belirten Gallaudet, ABD halkının UFO'larla ilgili bilgiye sahip olma hakkı olduğunu vurguladı. Gallaudet, UFO'ların insan olmayan bir üst zekanın kanıtı olduğuna inandığını kaydetti.

"HÜKÜMET, UFO RAPORLARINI GİZLİ TUTMAK İÇİN PROGRAM OLUŞTURDU"

Oturumda konuşan gazeteci Michael Shellenberger, hükümetin UAP'ler hakkında bildikleri konusunda şeffaf olmadığına, ordu ve istihbarat birimleri içindeki unsurların operasyonlarını Kongre'ye bildirme konusunda anayasal görevlerini ihlal ettiklerine dair giderek artan sayıda kanıt bulunduğunu ifade etti.

Shellenberger, ABD hükümeti içinde "Immaculate Constellation (Kusursuz Takımyıldızı)" olarak bilinen bir gizli program oluşturulduğunu öne sürdü. Shellenberger, gizli programın tek amacının askeri personelden UAP raporlarını toplamak, bunları hükümetin ve ordunun geri kalanından uzakta saklı tutmak olduğunu iddia etti.

ABD hükümetinin UAP'ler hakkında açıkladığından çok daha fazlasını biliyormuş gibi göründüğünü vurgulayan Shellenberger, "Ancak ABD hükümetinin bildiği her şeyi açıkladığına inananlar bile Kongre'nin daha fazla şeffaflık taleplerine itiraz etmemelidir." diye konuştu.

PENTAGON'UN UAP RAPORUNDA 272 OLAY YER ALIYOR

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, raporun, Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) tarafından 2022 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası gereği hazırlandığı belirtildi.

thumbs_b_c_6ce33b7264b7bcf8c7e816a452645965

Bu yılki raporda, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 arasında toplam 485 olayla birlikte 2021 ve 2022'de meydana gelen ancak AARO'ya bildirilmediği için kayıtlara girmeyen 272 UAP olayının yer aldığı ifade edildi.

pentagon
Açıklamada, bu yıl rapor edilen olaylardan 118'inin balonlara, kuşlara ve insansız hava araçlarına bağlı olarak çözüldüğü ancak diğer vakalarla ilgili incelemelerin sürdüğü bilgisi verildi. AARO'nun şu ana kadar incelediği toplam UAP vaka sayısının 1 Haziran 2024 itibarıyla 1600'ün üzerine çıktığına işaret edilerek, UAP olaylarının oluşturduğu potansiyel tehditlerin analiz edilmesi ve anlaşılmasının, birçok bakanlık ve kurumun dahil olduğu bir işbirliği çabasıyla devam ettiği belirtildi. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
ufo Pentagon
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için o rakamı verdi! "Bunun konuşulduğunu biliyorum"

Asgari ücret için o rakamı verdi! "Bunun konuşulduğunu biliyorum"

Trump'ın 'Bitcoin vaadi' sonrası ilk hamle Pensilvanya'dan geldi! Resmi eyalet rezervi kabul edilecek

Trump'ın 'Bitcoin vaadi' sonrası ilk hamle Pensilvanya'dan geldi! Resmi eyalet rezervi kabul edilecek

Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

Trump bu sözü vermiş: Göreve başladığı ilk gün...

Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ortaya çıktı!

13 yaşındaki çocuk AIDS yüzünden ölmüştü! Skandal olayda baba mı suçlu? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den çarpıcı açıklama!

13 yaşındaki çocuk AIDS yüzünden ölmüştü! Skandal olayda baba mı suçlu? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den çarpıcı açıklama!

Uçum canlı yayında yanıtladı: Adalet Bakanı olacak mı?

Uçum canlı yayında yanıtladı: Adalet Bakanı olacak mı?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.