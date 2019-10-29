ABD, DEAŞ Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

Saldırı sırasında meydana gelen patlamalar üzerine bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu askerleri, vurulan tankerlerin içinde 3 ceset buldu. Yapılan incelemelerde ölenlerden birinin terör örgütü DEAŞ’ın elebaşlarından El-Muhacir olduğundan şüphelenildi.

Yetkili, operasyonla ilgili detay vermezken, ABD Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin halefi olarak gösterilen El-Muhacir’in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında yapılan bir operasyonla öldürüldüğünü ifade eden yetkili, operasyonun Amerikan Özel Kuvvet askerleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Adı açıklanmayan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Amerikan medyasına El-Muhacir'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu şahsın, tankerlerden birinin içine özel olarak yapılmış gizli bölmeye saklandığı ve burada yanarak öldüğü anlaşıldı.

RUM ORTODOKS KİLİSESİ VE MÜPTELALIKTAN DEAŞ'IN ZİRVESİNE

Kanadalı gazeteci Graeme Wood’un 2016 yılında "Yabancıların Yolu: IŞİD’le Rastlaşma" isimli kitabı yayımlandıktan sonra yazar mart 2017’de The Atlantic dergisi için "The American Climbing the Ranks of ISIS" isimli bir makale aldı.

Wood’un verdiği bilgilere göre, Ebu Hasan El-Muhacir kod adıyla bilinen kişinin asıl adı John Georgelas. Kökleri Girit Adası’na uzanan Georgelas, Hıristiyan olarak büyüdü ve bir dönem Rum Ortodoks Kilisesine bağlandı. Ancak lisede kötü bir öğrenciydi ve uyuşturucu müptelası oldu.

2001’de, 11 Eylül saldırılarından kısa bir süre sonra Georgelas, bir camide İslam dinini seçerek Yahya adını aldı. Birkaç ay içinde Arapça öğrenmek için Şam’a giden El-Muhacir, tasavvufa ilgi gösterirken radikal öğretilere merak saldı. İki yıl sonra İngiltere’den Tania isimli bir kadınla evlendi. 2004 yılında eşiyle ABD’ye döndü.