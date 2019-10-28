HABER

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, SDG ismini kullanan YPG/PKK militanlarının da DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinde rol oynadığı iddialarını yalanlayarak, "Bu sadece ABD operasyonu idi." dedi.

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından Orgeneral Milley ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ortak basın toplantısı düzenledi.

Orgeneral Milley, operasyonun detaylarına dair değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ elebaşının bir tünelde üzerinde patlayıcı yüklü yeleği infilak ettirerek intihar ettiğini belirten Milley, Bağdadi'nin cesedinin güvenli bir ABD tesisine götürülerek DNA testine tabi tutulduğunu ve cesedinin daha sonra imha edildiğini söyledi.

Milley, Bağdadi'nin cesedinin denize atıldığına ilişkin soruya, "Ceset, silahlı çatışma kanunlarına uygun bir şekilde imha edildi." cevabını verdi.

Operasyonda, iki erkek DEAŞ üyesinin sağ ele geçirildiğini aktaran Milley, bu kişilerin ABD'nin elinde tutuklu olduklarını ve güvenli bir üsse götürüldüğünü kaydetti.

"PERSONEL BAKIMINDAN SADECE ABD'NİN DÜZENLEDİĞİ BİR OPERASYONDU"

Milley, Bağdadi'nin yerinin tespit edilmesi sürecine de değinerek, "Savunma Bakanlığı nezdindeki birçok birim ve kurumlar arası istihbarat ile hedefin yeri, Suriye'nin bir ilinde Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede bir yerde olduğu tespit edildi." diye konuştu.

"SDG'nin komutanı (PKK'lı Ferhat Abdi Şahin), ABD operasyonunda bir SDG üyesinin de yer aldığını, DEAŞ'ın içine birini yerleştirerek istihbarat elde ettiklerini' söylüyor. Bunları teyit edebilir misiniz?" sorusu üzerine, Milley şunları söyledi:

"Bu personel bakımından sadece ABD'nin düzenlediği bir operasyon idi. Biliyorum, medyada yer alan ve SDG'nin de ABD askerleri arasında unsurları, askerleri veya bir askeri olduğuna ilişkin yorumlara atıfta bulunuyorsunuz. SDG ile olup biten her şeyi ifade edemem ama saldırıyı düzenleyen, havada dolaşan uçaklar bakımından bu tamamen bir ABD operasyonu idi."

"UZUN SÜREDİR BİZİMLE SAVAŞAN SDG İLE YAKIN TEMAZ HALİNDE OLACAKLAR"

Esper, Bağdadi'nin ölümünü, terör örgütü DEAŞ'a yönelik büyük bir darbe olarak nitelerken, İdlib'deki operasyonun oldukça başarılı olduğuna dikkati çekti.

Bağdadi'nin ölümüne rağmen Suriye'de karışıklığın sürdüğünü ifade eden Esper, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki amacımız net olmazsa, burada devam eden çatışmaların içine sürüklenmek oldukça kolay olur. Her sorunu çözmek için hareket etmek, bizim misyonumuz değil. Suriye'deki misyonumuz, 2014'te operasyonlarımızı başlattığımızdan beri aynı: DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak. Bölgeye son zamanlarda yaptığımız konuşlandırmalar, bu misyonu devam ettirmek ve Başkan'a (Donald Trump) seçenek sağlamaktır ve geri kalan askerlerimizi ABD'ye getirmektir. Orada kalanlar, terörle mücadele faaliyetlerine devam ederken, uzun süredir bizimle birlikte savaşan SDG ile yakın temas halinde olacaklar. Ayrıca ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü sağlamış durumda."

"PETROL TESİSLERİNE SDG'NİN ERİŞİMİ SAĞLANACAK"

Esper, ABD'nin oradaki askerlerinin petrol tesislerini DEAŞ'a karşı koruduğunu savunarak, ABD'nin aynı zamanda o bölgede Amerikan askerlerine karşı herhangi bir faaliyette bulunacak herhangi bir gücü de hedef alacağını ifade etti.

ABD askerlerinin bölgede, Rusya ve Esad rejimine bağlı güçleri de petrol tesislerine yaklaştırmama görevi olup olmadığına ilişkin soruya Esper, "Buna kısa bir cevap olarak 'evet' var." yanıtını verdi.

Esper, "(DEAŞ tutuklularının bulunduğu) Hapishaneleri korumak, kendi unsurlarını silahlandırmak ve ABD ile DEAŞ mücadelesine devam etmek için bu petrol tesislerine SDG'nin erişimi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütüne karşı güvenli bölge kurmak üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Esper, NATO toplantılarında bazı mevkidaşlarının Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölgenin kurulmasına destek vermek konusunda istekli olduğunu kaydetti.

(AA)

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Marketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıkan aile şaşkına döndüMarketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıkan aile şaşkına döndü
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan Cumhuriyet resepsiyonuİstanbul Valisi Yerlikaya’dan Cumhuriyet resepsiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ABD Savunma Bakanı Mark Esper Bağdadi Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
satılmaya mahkumsunuz hainler..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma! 'Yüksek tansiyonumdan dolayı kendimi kaybettim'

Fatma Şengül'ün katilinden akılalmaz savunma!

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Bağdatlılar sokağa çıkma yasağını protesto ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Kalın, O'Brien ile görüştü

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

Bağdadi operasyonunda kullanıldı! İşte o teçhizatlar

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.