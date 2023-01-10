ABD Kadın Futbol Ligi'ndeki skandal ortaya çıktı! Oyuncularını taciz ettiler... 4 teknik direktöre spordan ömür boyu men!

ABD Kadın Futbol Ligi'nde skandal bir olay yaşandı. Buna göre, ligin en eski 4 teknik direktörünün oyuncularını sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiği ortaya çıkarken, konuya ilişkin yapılan soruşturmada o isimler spordan ömür boyu men edildi.

AÇIKLAMA GELDİ!

ABD Kadın Futbol Ligi'nden konuyla alakalı gelen açıklamada ligin eski teknik direktörlerinden olan Paul Riley, Rory Dames ve Richie Burke ile Racing Louisville'i çalıştıran Christy Holly'ye spordan ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu. Utah Royals'ın eski teknik direktörü Craig Harrington ile Gotham'ın eski genel menajeri Alyse LaHue ise iki yıl men cezası aldı.

KULÜPLERE PARA CEZASI

Öte yandan taciz soruşturmasında adı geçen takımlar ise para cezaları aldı. Ligde yer alan takımlardan Chicago Red Stars'a 1,5 milyon, Portland Thorns'a 1 milyon, Racing Louisville'e 200 bin, North Carolina Courage'a 100 bin, OL Reign ile Gotham'a 50 bin dolar para cezaları da verildi.

LİG YÖNETİCİSİNDEN İSTİFA KARARI

Soruşturmaların başladığı dönemde lig yöneticisi Lisa Baird görevinden istifa etmişti. North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü Riley ise görevinden alınmıştı.



