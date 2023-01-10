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ABD Kadın Futbol Ligi'ndeki skandal ortaya çıktı! Oyuncularını taciz ettiler... 4 teknik direktöre spordan ömür boyu men!

10.01.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kadın Futbol Ligi'nde (NWSL) oldukça çirkin bir olay yaşandı. Ligin tecrübeli teknik adamlarından olan Paul Riley, Christy Holly, Rory Dames ve Richie Burke oyuncularını sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiği gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi. İşte detaylar... taciz gerekçesiyle teknik direktörler spordan ömür boyu men edildi.

ABD Kadın Futbol Ligi'ndeki skandal ortaya çıktı! Oyuncularını taciz ettiler... 4 teknik direktöre spordan ömür boyu men!

ABD Kadın Futbol Ligi'nde skandal bir olay yaşandı. Buna göre, ligin en eski 4 teknik direktörünün oyuncularını sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiği ortaya çıkarken, konuya ilişkin yapılan soruşturmada o isimler spordan ömür boyu men edildi.

AÇIKLAMA GELDİ!

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ABD Kadın Futbol Ligi'nden konuyla alakalı gelen açıklamada ligin eski teknik direktörlerinden olan Paul Riley, Rory Dames ve Richie Burke ile Racing Louisville'i çalıştıran Christy Holly'ye spordan ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu. Utah Royals'ın eski teknik direktörü Craig Harrington ile Gotham'ın eski genel menajeri Alyse LaHue ise iki yıl men cezası aldı.

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KULÜPLERE PARA CEZASI

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Öte yandan taciz soruşturmasında adı geçen takımlar ise para cezaları aldı. Ligde yer alan takımlardan Chicago Red Stars'a 1,5 milyon, Portland Thorns'a 1 milyon, Racing Louisville'e 200 bin, North Carolina Courage'a 100 bin, OL Reign ile Gotham'a 50 bin dolar para cezaları da verildi.

LİG YÖNETİCİSİNDEN İSTİFA KARARI

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Soruşturmaların başladığı dönemde lig yöneticisi Lisa Baird görevinden istifa etmişti. North Carolina Courage'ın İngiliz teknik direktörü Riley ise görevinden alınmıştı.


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