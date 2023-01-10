Melbourne City - Melbourne Victory maçında yaşanan olaylar sonrası Avusturya Futbol Federasyonu'ndan olay karar! Tam 10 puan sildiler...

Avustralya A Ligi'nin 8. haftasında, ligin köklü kulüplerinden Melbourne City ile Melbourne Victory karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında ev sahibi takım Aiden O'Neill'in attığı golle 1-0 öne geçerken, 22. dakikada tatsız olaylar yaşandı.

KARŞILAŞMANIN 22. DAKİKASINDA SAHA KARIŞTI

Mücadelede dakikalar 22'yi gösterdiği esnada sahaya giren bir kişi Melbourne City kalecisi Tom Globver'ın suratına metal bir kovayla vururken, yaşanan bu olayın ardından saha bir anda karıştı. Güvenlik güçleri olayları önlemekte zorlanırken, futbolcular ve hakemler için yeterli güvenlik önlemi sağlanamayacağı gerekçesiyle maç tatil edildi.

HAKEM DE NASİBİNİ ALDI

Aldığı darbe sonucu kanlar içinde kalan 25 yaşındaki kaleci Glover, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, karşılaşmanın orta hakemi Alex King'in de yaralandığı öğrenildi. Federasyon yaptığı açıklamada Hakem King'in yaralandığını ifade ederken, durumunun iyi olduğunu da belirti.

BÖYLE CEZA GÖRÜLMEDİ!

Avustralya Futbol Federasyonu, Melbourne City ile Melbourne Victory arasında yaşanan olayların incelemesini tamamladı. Verilen kararlara göre; Melbourne Victory'ye 380 bin dolar para cezası ve ertelemeli 10 puan silme cezası verildi.

MAÇLA İLGİLİ KARAR

Puan silme cezası, 2025-26 sezonu sonuna dek bir taraftar olayı yaşanması durumunda devreye girecek. Melbourne City'nin 1-0 üstünlüğü bulunduğu sırada ilk yarıda tatil edilen maç, önümüzdeki haftalarda 22. dakikadan itibaren oynatılacak.

BİRİ ZİRVEDE BİRİ DİPTE!

11 haftası geride kalan 12 takımlı Avustralya A Ligi'nde Melbourne City 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Melbourne Victory ise 10 maçta topladığı 10 puanla son sırada bulunuyor.



