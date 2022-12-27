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ABD, Kanada ve Meksika'yı vurdu, Ulusal Muhafızlar görevde! "Nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasında ölü sayısı artıyor

27.12.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Amerika’yı kasıp kavuran ve "nesilde bir kez görülebilecek" olarak nitelendirilen kış fırtınasında acı bilanço artıyor. Dondurucu soğuk ve kar nedeniyle ABD'de ölü sayısı 50'ye, Kanada'da ise 4'e yükseldi. Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası" nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. New York'taki kurtarma çalışmaları için yüzlerce Ulusal Muhafız birliği de harekete geçti.

ABD, Kanada ve Meksika'yı vurdu, Ulusal Muhafızlar görevde! "Nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınasında ölü sayısı artıyor

ABD, Meksika ve Kanada uzun yıllardır görülmeyen şiddetteki kar fırtınası ve dondurucu havayla boğuşuyor. ABD ve Kanada’nın ardından Meksika’da da aşırı soğuklar nedeniyle can kaybı yaşandı. Meksika’nın kuzey ve doğu bölgeleri ile Meksika Vadisi’nde sıcaklık eksi 15 dereceye kadar düşerken, 23 Aralık’tan bu yana soğuk havalar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

MARKETLERE AKIN ETTİLER

Felaketten en çok etkilenen New York’a bağlı Buffalo kentinde kar kalınlığı bir metreyi aştı, araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı. Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı.

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MİLYONLARCA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.

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Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı." dedi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

ABD ve Kanada’da hava sıcaklığı eksi 43 dereceye kadar düşerken, ABD’de en az 50, Kanada’da ise 4 kişinin aşırı soğuklar ve trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre ise Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti.

BİNLERCE UÇUŞ İPTAL

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD’de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

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ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVDE

New York Valisi Kathy Hochul ise düzenlediği basın toplantısında, kış fırtınasını Buffalo tarihindeki en yıkıcı fırtına olarak nitelendirdi.

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New York'taki kurtarma çalışmaları için yüzlerce Ulusal Muhafız birliği konuşlandırıldığını aktaran Hochul, eyalet polisinin dünden bu yana bir bebeğin doğumu da dahil olmak üzere 500'den fazla kurtarma operasyonunda yer aldığını ifade etti.

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"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK ŞİDDETTE"

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

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Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

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Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti. (AA-İHA)

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Kanada kar abd soğuk hava dalgası

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