ABD'li ajandan Maduro'nun pilotuna 'seni zengin ederiz' teklifi! Karşılığında bakın ne istemiş

ABD'li ajan Edwin Lopez'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun özel pilotuna casusluk teklif ettiği iddia edildi. Teklifte pilottan Maduro'yu ABD'nin teslim alacağı bir yere indirmesi istendi ve bunun karşılığında da çok para verileceği belirtildi. İşte Maduro cephesini panikleten haberin detayları...

Ufuk Dağ

ABD'li federal ajan Edwin Lopez'in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun özel pilotunu kendi taraflarına çekerek Venezuelalı lideri kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edildi. Bu girişimi "Soğuk Savaş casus romanları"na benzeten Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) belgelere ve mesaj kayıtlarına dayandırdığı habere göre Lopez tam 16 ay boyunca Venezuelalı pilot Bitnes Villegas'ı ikna etmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

PİLOTA CASUSLUK TEKLİF ETTİ

Nefes'in AP'ye dayandırdığı habere göre her şey, Joe Biden'ın başkan olduğu 24 Nisan 2024'te Dominik Cumhuriyeti'ndeki ABD Büyükelçiliği'ne gelen bir ihbarla başladı. İhbarcı, Maduro'ya ait iki özel jetin Dominik'te bakımda olduğunu bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı deneyimli bir ajan olan ve o sıralarda Dominik'teki büyükelçilikte ataşelik görevinde bulunan Lopez, jetleri takip ederek Maduro'nun beş pilotunun adada olduğunu öğrendi. Bunlardan biri de Maduro'nun baş pilotu General Bitner Villegas'tı.

AP'nin haberine göre Lopez, Dominikli yetkililerin izniyle pilotları sorguladı. En sonunda da Villegas'ı küçük bir odaya çağırdı, sohbet havasında başlayan kısa görüşmenin kısa sürede casusluk teklifine dönüştüğü iddia ediliyor.

"SENİ ZENGİN EDELİM"

İddiaya göre ajan, pilota "Maduro'yu gizlice ABD'nin kontrolündeki bir bölgeye indir. Biz de seni zengin edelim, halk kahramanı olursun" dedi.

Villegas teklife yanıt vermese de Lopez'e cep telefonu numarasını verdi.

AYLARCA SÜREN MESAJLAŞMA

Lopez emekli olduktan sonra da pilotla irtibatını sürdürdü. Whatsapp ve Telegram üzerinden gizlice mesajlaştıklarını yazan AP, hatta Lopez'in Trump yönetiminin Maduro'nun başına koyduğu 50 milyon dolarlık ödülü hatırlatarak pilotu teşvik etmeye çalıştığını aktardı.

"BİZ HAİN DEĞİLİZ"

Ancak Villegas'tan hiçbir yanıt gelmedi. AP'nin haberine göre pilot en sonunda Lopez'i "korkak" diye niteleyip "Biz Venezuelalılar hain değiliz" diyerek numarasını engelledi.

MADURO CEPHESİNDE PANİK OLUŞTU

AP'nin haberine göre Villegas işbirliğine yanaşmayınca Lopez başka bir yönteme başvurdu. ABD'li eski güvenlik yetkilisi Marshall Billingslea, pilotun doğum gününde X platformu üzerinden "Mutlu yıllar General Bitner!" diye yazdı.

Paylaşımda Lopez'in pilotla görüşmesinde çekilen fotoğraf vardı ancak Lopez fotoğraftan kırpılmıştı. Bu paylaşımın Maduro cephesinde paniğe yol açtığını yazan AP, pilotun uçağının kalkıştan 20 dakika sonra ani şekilde geri döndürüldüğünün öğrenildiğini bildirdi.

TV'DE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

O dönem sosyal medyada "Villegas tutuklandı mı?" söylentilerinin yayıldığı belirtiliyor.

Ancak altı gün sonra Villegas, bir televizyon programında askeri üniformasıyla Maduro'ya bağlılık yemini ederken ortaya çıktı. Ülkenin İçişleri Bakanı Diosdado Cabello "Bizim askerlerimiz satın alınamaz. Villegas vatansever bir kahramandır" dedi.

CIA'YE OPERASYON YETKİSİ VERİLDİ

Trump'ın ikinci döneminde Maduro yönetimine yönelik baskılar arttı. Karayipler'e binlerce asker, helikopter ve savaş gemisi konuşlandırıldı. ABD yönetimi bunu "uyuşturucuyla mücadele" olarak nitelese de Venezuela yönetimi bunun "hükümeti devirme" amacı taşıdığını söylüyor.

ABD'li lider kısa süre önce istihbarat teşkilatı CIA'ye Venezuela içinde gizli operasyon yetkisi verildiğini itiraf etti.

Anahtar Kelimeler:
Pilot uçak Nicolas Maduro ajan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
