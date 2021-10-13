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ABD’li sosyal medya fenomeni Petito’nun ölüm nedeni ortaya çıktı

13.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de nişanlısıyla karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito’nun boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ABD’li sosyal medya fenomeni Petito’nun ölüm nedeni ortaya çıktı

ABD’nin Wyoming eyaletinde nişanlısıyla karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito’nun ölüm nedeni tespit edildi. Adli tıp uzmanı Brent Blue, Petito’nun boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin ölümünden 3-4 hafta sonra bulunduğunu söyledi.

Gabby Petito, 23 yaşındaki nişanlısı Brian Laundrie ile birlikte temmuz ayında bir karavan yolculuğuna çıkmış ve gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Laundrie, 1 Eylül’de Florida’daki evine dönmüş, ancak nişanlısının ailesi veya polisle irtibata geçmemişti. Petito’nun ailesinin 11 Eylül’de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra o da ortadan kaybolmuştu.

Brian Laundrie ve Gabby Petito, ağustos ayında şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Petito, polise nişanlısıyla bir tartışma yaşadığını söylemişti. Ağlayarak psikolojik problemleri olduğunu ifade eden Petito, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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