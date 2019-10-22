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ABD ordusu SpaceX teknolojilerinden yararlanmak istiyor

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TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

Uzay konusunda üstünlük sağlamak isteyen ABD ordusu SpaceX ile önemli bir gelişme yakalamaya çalışacak. Elon Musk’ın CEO görevini yürüttüğü şirkette birçok uzun vadeli proje hayata geçirilmeye çalışılıyor.

ABD ordusu SpaceX teknolojilerinden yararlanmak istiyor

SpaceX Başkanı ve COO’su Gwynne Shotwell ABD ordusu ile işbirliği yapma potansiyelinin olduğunu gösterdi. SpaceX her ne kadar uzay alanında hızlı olsa bile ABD ordusunun bundan pek eksik kalır tarafının bulunduğunu söyleyemeyiz. Her iki hırslı kuruluş uzay çalışmalarında belirleyici taraf olmaya çalışacak.

Her ne kadar özel bir şirket olsa bile SpaceX, gerçekten de ciddi bir teknoloji bilgi ve birikime sahip. Bunun farkında olan ABD ordusu, kuruluşun sağladığı imkanlardan yararlanmak istiyor.

ABD ordusu gibi bir çok kuruluşun dikkatini çekmeye çalışan SpaceX, elbette bunu kolay bir şekilde sağlamadı. Starship hareketleri ile başlayan hızlı uzay macerası Starlink projesi ile devam etti. Böylece büyük bir dikkat çekme imkanının da yolu açılmış oldu. Örneğin şirket şu anda 30.000 tane uyduyu uzaya göndermek için telekomünikasyon kuruluşları ile anlaşma imzaladı.

Uzay alanında orduların bu kadar aktif olması bazı çevreleri rahatsız edebiliyor. Daha barışçıl bir dünyanın oluşturulması için SpaceX gibi şirketlerin ABD ordusu gibi askeri kuruluşlarla birlikte çalışmaması gerektiği ifade ediliyor. Peki sizce SpaceX gibi şirketlerin sahip olduğu teknolojiyi askeri kurumların kullanması güvenlik tehdidi oluşturuyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
abd SpaceX

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