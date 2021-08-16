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ABD personelinin Afganistan'daki tahliye görüntüsü Vietnam'ı hatırlattı

16.08.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Kabil'e girmesiyle Afganistan'da çekilen bir fotoğraf karesi, 1975'deki Vietnam'ın Saygon kentinden ayrılan ABD personelinin görüntüsünü hatırlattı.

ABD personelinin Afganistan'daki tahliye görüntüsü Vietnam'ı hatırlattı

Taliban,ü Afganistan'da 20 yıl öncesine 4 ayda döndü. ABD öncülüğünde NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesine paralel olarak günbegün ülkedeki varlığını artıran ve son haftada kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren Taliban, pek direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e de girdi. Taliban Sözcüsü, başkent Kabil'de 11 bölgenin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, Taliban militanları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip kontrolü ele geçirdi.

ABD güvenlik gerekçesiyle Büyükelçilik çalışanlarını Hamid Karzai Havalimanı'na taşıdı.

ABD personelinin bölgeden tahliye görüntüleri ise tüm dünyada gündem yarattı. ABD personeli helikopterle tahliye edilirken Amerikan ordusunun 46 yıl önce Vietnam'da verdiği görüntüyü hatırlatan paylaşımlar yapıldı.

kabul

1975 yılında Vietnam'ın Saygon kentinde çekilen tahliye fotoğrafıyla Afganistan'da çekilen görüntünün benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu.

Suudi Arabistan'ın önde gelen gazetelerinden Arab News de söz konusu kareleri manşetine taşıdı.

arab nes

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Vietnam
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