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'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2019 08:02 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasını beklemediğini açıkladı.

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

ABD’nin başkenti Washington’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk yetkili, "Benim beklentim, bu (yaptırımların) uygulanmaması yönünde" dedi ve Trump'ın Ankara'nın tutumuyla daha fazla empati kurmaya başladığını söyledi. Yetkili ayrıca "(Trump) Bizi S-400'leri satın almaya götüren bütün süreci anladı" dedi.

ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin satın almayı planladığı Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
ABD S-400 Türk yaptırım

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