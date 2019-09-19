'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

ABD’nin başkenti Washington’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk yetkili, "Benim beklentim, bu (yaptırımların) uygulanmaması yönünde" dedi ve Trump'ın Ankara'nın tutumuyla daha fazla empati kurmaya başladığını söyledi. Yetkili ayrıca "(Trump) Bizi S-400'leri satın almaya götüren bütün süreci anladı" dedi.

ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin satın almayı planladığı Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

(Reuters)

