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ABD'yi hortum vurdu! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2019 07:47 | Son Güncelleme

ABD'deki Alabama eyaletinin güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu.

Kenti yıkıp geçen doğa olayında en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Alabama dehşeti yaşadı

​Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi. Hortum, Georgia eyaletini de vurdu.
Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.
Evleri kullanılmaz hale getiren, ağaçları yerinden söken hortum çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve ağır şekilde yaralanmasına da neden oldu.
İşte Reuters'ın geçtiği karelerle hortum sonrası ortaya çıkan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Alabama hortum

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