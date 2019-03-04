ABD'yi hortum vurdu! Çok sayıda ölü var

​Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi. Hortum, Georgia eyaletini de vurdu.

Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

Evleri kullanılmaz hale getiren, ağaçları yerinden söken hortum çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve ağır şekilde yaralanmasına da neden oldu.