Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması: Bir santrfor, bir de kenar oyuncusu

Oyun anlamında beni tatmin etmeyen birçok şey var. Puansal olarak son 5 maçta 4 galibiyet aldık, bu beni sevindiriyor. Liderle aramızda 3 puan var. Şu anda makas çok sıkışık. Şu an itibariyle mevcuttan memnunum. Genel olarak sonuç ve performans olarak yaşanmaması gereken şeyleri yaşadık. Sonuç alamadığın sürece bu çok büyük olumsuzluktur. Beşiktaş'ta hazırlık maçında kazanamadığın zaman bile eleştirilirsin. Beşiktaş'ı ben de istedim, Beşiktaş beni istedi. Beşiktaş'la birlikte isteyen takımlar vardı. 7 senedir 3 büyük takımlar tarafından istendim. Beni hayallerime götürecek durumda Beşiktaş'ı ben de tercih ettim. Beni şu anda en çok heyecanlandıran Beşiktaş taraftarının tutkusu.

"5 YILLIK SÖZLEŞMEMİ YIRTTIM, GELDİM"

Şu anda içinde bulunduğumuz durum beni mutlu ediyor fakat üzerine koymamız lazım. Ben hayatımda hep mücadele ettim. 'Beşiktaş Kulübü bu kadar kötü gitmez' dedim ve takımımın çıkış yakalayacağına inandım. Doğru zamanda doğru bir maçı kazandık ve çıkış yakaladık. Burak Yılmaz'dan da biz bu 11 haftalık süreçte faydalanamadık. Hayatta para ile kimse beni tartmadı. Ben 5 yıllık sözleşmemi yırttım geldim. Ben para ile hiçbir zaman konuşmadım. Ben bir kuruma zarar vereceğim zaman oturur konuşurum. İşe yaramayan enerji ile yaşamam hep çözüm odaklıyımdır.

"OĞUZHAN İÇİN TEMİZ BİR SAYFA AÇALIM"

Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerlidir. Futbolcumun hakkındaki değerlendirmeyi Ocak ve Mayıs ayında yaparım. Beşiktaş şampiyon olmadığı sürece bu Galatasaray ve Fenerbahçe için de geçerli başarısız olacaktır. Son 4 yılda 2 şampiyonluk ve Avrupa'da önemli bir başarı var. Son 2 yılda kadroda değişim var, bu değişim hala devam ediyor. Bu ülkede 5 senede 5 farklı oyun oynattım. Oğuzhan'ın Beşiktaş'a transfer olmasına vesile olan ve 2012'de A Milli Takıma alan birisiyim. Biz Oğuzhan için temiz bir sayfa açalım. Ortadaki olumsuz sonuçtan sadece birisini sorumlu tutamayız. Kazandığımız Göztepe maçında Oğuzhan'ın bir dönüşü olmuştu, çıkarken taraftar Oğuzhan'ı alkışlamıştı. Taraftar her zaman haklıdır, fedakarlık yaparak maça geliyorlar fakat protestolarını maçtan sonra yaparlarsa çok güzel olur. Bu durum Oğuzhan ve Ljajic için geçerli. Ljajic özel bir oyuncu. Şu an itibariyle kazanıyoruz, onları da kazanmaya başladık. Özel oyuncuları kazanmalıyız, kaybedemeyiz.