Ablası eteğini kaldırıp iç çamaşırını göstermişti! Tallulah Willis ise küvette çıplak poz verdi

Zor Ölüm Film serisiyle akıllara kazınan Hollywood yıldızı Bruce Willis ve eski eşi Demi Moore'un kızları sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Moore'dan Rumer, Tallulah ve Scout adlı üç kızı olan Willis son günlerde sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

Hastalığı ilerleyen ve zamanını kızlarıyla geçirmek için çabalayan ünlü oyuncunun kızları paylaşımlarıyla eleştiri topluyor.

Geçtiğimiz hafta sergide eteğini kaldırarak iç çamaşırını gösteren Scout'tan sonra şimdi de Tallulah Willis paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Ablasından sonra paylaşımlar yapan Tallulah Willis küvette çıplak halde pozlar verince eleştirildi.

