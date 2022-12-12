MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ablası eteğini kaldırıp iç çamaşırını göstermişti! Tallulah Willis ise küvette çıplak poz verdi

Ablası eteğini kaldırıp iç çamaşırını göstermişti! Tallulah Willis ise küvette çıplak poz verdi

12.12.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Moore ve Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis ablasını iç çamaşırını göstermesinden sonra küvette çıplak poz vermesiyle gündeme geldi. Babalarının sağlığı kötüye giden kızların bu pozları sosyal medyada zaman zaman eleştiri alıyor.

Ablası eteğini kaldırıp iç çamaşırını göstermişti! Tallulah Willis ise küvette çıplak poz verdi

Zor Ölüm Film serisiyle akıllara kazınan Hollywood yıldızı Bruce Willis ve eski eşi Demi Moore'un kızları sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Moore'dan Rumer, Tallulah ve Scout adlı üç kızı olan Willis son günlerde sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

Hastalığı ilerleyen ve zamanını kızlarıyla geçirmek için çabalayan ünlü oyuncunun kızları paylaşımlarıyla eleştiri topluyor.

İlginizi Çekebilir

Ünlü çiftin kızları eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

Ünlü çiftin kızları eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi

 Üzen haber! Durumu kötüye gittiği için...

Üzen haber! Durumu kötüye gittiği için...

 Hisseler eski karısına gitti! "Tüm sorumluluk..."

Hisseler eski karısına gitti! "Tüm sorumluluk..."

Geçtiğimiz hafta sergide eteğini kaldırarak iç çamaşırını gösteren Scout'tan sonra şimdi de Tallulah Willis paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Ekran Alıntısı

Ablasından sonra paylaşımlar yapan Tallulah Willis küvette çıplak halde pozlar verince eleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür ile tanındı! Ebru Gündeş şarkısı söyleyince...Güldür Güldür ile tanındı! Ebru Gündeş şarkısı söyleyince...
2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı
Çılgın dondurmacı için sıraya girdiler! Olay olduÇılgın dondurmacı için sıraya girdiler! Olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Bruce Willis sosyal medya ünlü oyuncu tallulah willis

En Çok Okunan Haberler

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Apronda korkunç ölüm!

Apronda korkunç ölüm!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

İlginizi Çekebilir

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.