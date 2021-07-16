Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ablasının annesi olduğunu anlattığı video sosyal medyada gündem yarattı

Ablasının annesi olduğunu anlattığı video sosyal medyada gündem yarattı

16.07.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan Sham Griffs isimli TikTok kullanıcısı paylaştığı videoyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. 21 yaşına geldiğinde gerçek annesinin aslında ablası olduğunu öğrenen genç adam yaşadıklarını anlattığı videosuyla popüler oldu.

Ablasının annesi olduğunu anlattığı video sosyal medyada gündem yarattı

TikTok son dönemde değişik hayat hikayelerine yer veren bir platform haline dönüştü. İlginç hayat hikayelerini çektikleri videolarla anlatan kullanıcılar binlerce izleme ve yorum almaya başladı. Sham Griffs isimli TikTok kullanıcısı aile ilişkilerine dair bir sırrını sosyal medyadan başladı. 21 yaşında biyolojik annesinin ablası olduğunu öğrenen Griffs, “Biyolojik annem genç yaşta hamile kalmış. İlk çocuğu olduğum için aldırmak istememiş. Anneannem, annem kendisini toplayana ve daha iyi hissedene kadar beni kendi çocuğu olarak yetiştireceğini söylemiş. Ama dürüst olmak gerekirse büyürken hep ablamla bir bağ hissettim” dedi.

tiktok2

Ablasının adeta ikinci annesi gibi onu koruyup kolladığından söz eden Griffs, “21 yaşına geldiğimde gerçeği öğrendim. İtiraf etmek gerekirse şoke ediciydi. Ama bir yandan da sahip olduğumuz ilişkiyi on kat daha iyi hale getirdi” diye konuştu.

Genleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldüGenleriyle yaşlanmaya kafa tutan TikTok fenomeni ve annesi sosyal medyayı ikiye böldü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Simpsonlar, Richard Branson’un uzay uçuşunu 2014 yılında tahmin etti! Ortaya çıkan bölüm sosyal medyayı salladıSimpsonlar, Richard Branson’un uzay uçuşunu 2014 yılında tahmin etti! Ortaya çıkan bölüm sosyal medyayı salladı
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
İlginç olay! Ekmek satarken ünlü olduİlginç olay! Ekmek satarken ünlü oldu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Terlemesini azaltmak istedi! Ölümüne neden oldu

Terlemesini azaltmak istedi! Ölümüne neden oldu

Hepsini kullanıyoruz! Peki ilk halleri nasıldı?

Hepsini kullanıyoruz! Peki ilk halleri nasıldı?

Kullanılmış iç çamaşırlarını satıyor! Binlerce lira istiyor

Kullanılmış iç çamaşırlarını satıyor! Binlerce lira istiyor

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Vücudunu gören şaşıp kaldı! Kıllarını almayı bıraktı

Vücudunu gören şaşıp kaldı! Kıllarını almayı bıraktı

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.