Ablasının annesi olduğunu anlattığı video sosyal medyada gündem yarattı

TikTok son dönemde değişik hayat hikayelerine yer veren bir platform haline dönüştü. İlginç hayat hikayelerini çektikleri videolarla anlatan kullanıcılar binlerce izleme ve yorum almaya başladı. Sham Griffs isimli TikTok kullanıcısı aile ilişkilerine dair bir sırrını sosyal medyadan başladı. 21 yaşında biyolojik annesinin ablası olduğunu öğrenen Griffs, “Biyolojik annem genç yaşta hamile kalmış. İlk çocuğu olduğum için aldırmak istememiş. Anneannem, annem kendisini toplayana ve daha iyi hissedene kadar beni kendi çocuğu olarak yetiştireceğini söylemiş. Ama dürüst olmak gerekirse büyürken hep ablamla bir bağ hissettim” dedi.

Ablasının adeta ikinci annesi gibi onu koruyup kolladığından söz eden Griffs, “21 yaşına geldiğimde gerçeği öğrendim. İtiraf etmek gerekirse şoke ediciydi. Ama bir yandan da sahip olduğumuz ilişkiyi on kat daha iyi hale getirdi” diye konuştu.



