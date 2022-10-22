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Aç karnına elma yemenin faydaları nelerdir? Her gün yeşil elma yemek nelere iyi gelir?

22.10.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle sabahları aç karna yenilecek bir yeşil elma zayıflamadan kalbe,, kolesterolden kalp sağlığına kadar çok sayıda sorunun çözümünde yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunan yeşil elma, antioksidan içeriği sayesinde hastalıkları önler. Peki, her sabah aç karnına yeşil elma yemenin faydaları nelerdir?

Aç karnına elma yemenin faydaları nelerdir? Her gün yeşil elma yemek nelere iyi gelir?

Elmanın sağlık açısından faydaları yadsınamaz ancak özellikle yeşil elmanın vücudumuza sağladığı yararlar da göz ardı edilemez.

Bazı diyetisyenler içeriğindeki şeker nedeni ile meyve yemenin diyet dönemindeki kişiler için zararlı olduğunu söylese de, vitamin ve mineral deposu olan meyvelerin beslenmedeki yeri üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Yeşil elmanın faydaları nelerdir?

Özellikle yeşil elma proteinler, vitaminler, mineraller ve lif açısından diğer elma türlerine göre çok zengindir.

Her gün sabahları aç karna yiyeceğiniz bir yeşil elmanın faydaları şöyle;

Kilo vermeye yardımcı olur

Yalnızca 80 kalori olan bir adet yeşil elma içeriğinde bol miktarda karbonhidrat ve amino asit bulundurması sebebiyle oldukça enerji veren bir meyve olarak tercih ediliyor. Sağlıklı bir biçimde kilo vermek istiyorsanız her gün aç karnına yeşil elma tüketerek hem tok hem de enerjik kalabilirsiniz.

Bolca lif içeren elma yediğinizde saba saatlerinde açlığın üstesinden gelebilirsiniz. Ayrıca, sabah uyandıktan hemen sonra yerseniz metabolizmanızı uyandırırsınız ve siz kahvaltıyı hazırlayana kadar çalışmasına izin verirsiniz.

Elmayı bu şekilde tüketerek onun çözünebilir lifinin bağırsak yolunun çalışmasına yardımcı olmasını sağlarsınız ve size verdiği tokluk hissi sayesinde de kahvaltıda daha az yersiniz.

Şeker hastalığını önler

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabeti önleyen doğal ürünler arasında yeşil elma da yer alıyor. Sabahları aç karnına tüketeceğiniz yeşil elma vücudun ihtiyaç duyduğu şeker miktarını azaltıyor ve vücudu şeker hastalığına karşı koruyor.

Kalp-damar sağlığını korur

Vücut yeterli potasyum almadığında kalp atışları düzensizleşir. Bol miktarda potasyuma sahip olan yeşil elma aç karınana tüketildiğinde kalbin atışlarını düzenler.

Beyin sağlığını korur

Güçlü bir antioksidan olan yeşil elma beyine zarar veren serbest radikallerin oluşumunu önler. İçeriğinde yer alan C vitamini, magnezyum ve flavanoidler birlikte hücrelerin yenilenmesine ve beyin hücreleri için oksijenin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.

Diş plakları oluşumunu önler

Sabahları aç karnına yeşil elma tüketmenin faydalarından birisi de dişlerde bakteri plakları oluşumunu engellemesidir. Yeşil elma içeriğinde yer alan asitler dişleri temizler, tükürük oluşumunu arttırır ve ph seviyesini dengeleyerek ağız kokusunu engeller.

Yatmadan önce dişlerinizi fırçalamayı unuttuysanız, bu durumda aç karnına bir yeşil elma yiyerek onun bol life sahip olan ve tükürük üretimini uyaran kabuğundan faydalanabilirsiniz. Bu, dişlerinize saldıran ve çürüklere neden olan ağzınızdaki bakteri miktarını azaltmanızı sağlar.

Cilt sağlığını korur

Sabahları aç karnına bir adet yeşil elma tüketerek çok daha sağlıklı ve parlak bir cildin sahibi olabilirsiniz.

Yeşil elmada bulunan siyadin, epikateşin ve C vitamini, antioksidan görevi görür. Bu sayede vücutta dolaşan zararlı serbest radikalleri azaltır.

Uzmanların diyabet hastalarına önerdiği önemli besinlerden biri olan yeşil elma, aç karnına yenildiğinde kana karışan şeker oranını azaltır ve tüm gün kandaki şeker oranını dengede tutar.

Aç karnına yeşil elma tüketimini kalp sağlığı üzerindeki etkileri

  • Yüksek kolesterolü dengeleyen yeşil elma atardamarlarda plak oluşumunu önler.
  • İçeriğinde potasyum bulunduran yeşil elma kasları ve kalbi koruyan elektrolitleri dengeler.
  • Elma tüketimi kalpte ve beyinde çeşitli etkilere neden olan iltihapları önlemeye yardımcı olur.

Yeşil elmanın sindirim sistemine faydaları

İçeriğinde bol miktarda lif barındıran yeşil elma, her sabah aç karnına tüketildiğinde kronik kabızlık rahatsızlığına tedavi edici bir etkiye sahip olmaktadır.

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