Kadınların mutlaka göz atması gereken 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bir koku, yıllar geçse bile sizi o eski günlere götürebilir. Kokunun hafıza ile olan bu güçlü ilişkisi de parfümlerin günlük hayattaki önemini artırıyor. Ancak parfüm seçerken kokunun teninize olan uyumundan kalıcılığına kadar birçok kritere dikkat etmeniz gerekir. Eğer birçok markanın eşsiz kokuları arasında kaybolduysanız birbirinden başarılı kadın parfümlerini listelediğimiz bu yazımızı okumadan geçmeyin. Hazırsanız 2022 yılının en iyi kadın parfümlerini keşfetmeye başlayalım!

1. Büyüleyici bir koku: Gucci Bloom Profumo Di Fiori EDP 50 ml Kadın Parfüm

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Gucci Bloom Profumo Di Fiori EDP 50 ml Kadın Parfüm, kendisiyle barışık kadınların kokusu! Alessandro Michele'nin sanatsal yönetimi altında geliştirilen parfüm, parlaklığı ve çiçek evrenini temsil ediyor. Muhteşem beyaz çiçek ve yasemin sambac tomurcuklarının özünü içeren parfüm, ylang ylang notaları ile zenginleştiriliyor, sandal ağacının odunsu kokusuyla genişletiliyor. Parlak dokusuyla teninize çok yakışacak parfümün şişe tasarımı da oldukça şık. Etkisini uzun süre koruyacak kokuyu çok seveceksiniz!

2. Hem gündüz hem gece için uygun: Victoria's Secret Bombshell 50 ml EDP Kadın Parfüm

Victoria’s Secret’ın en popüler parfümlerinden biriyle devam ediyoruz: Victoria's Secret Bombshell 50 ml EDP Kadın Parfüm. Çiçeksi, meyvemsi ve oryantal notalarıyla büyüleyici bir koku sunan bu parfüm, notalarında mor tutku meyvesi, Shangri-la, vanilya ve orkide özleri barındırır. Eşsiz şişe tasarımıyla da göz doldurur. Uzun süren etkisiyle hem gece hem gündüz kullanabileceğiniz parfümü mutlaka deneyin!

3. Baharatlı kokuları seven kadınlara: Chanel Gabrielle Essence 100 ml EDP Kadın Parfümü

Yaz aylarında genellikle daha çiçeksi kokular tercih edilirken soğuk kış mevsiminin parfümleri baharat aromalarından oluşur. Eğer siz de kış aylarında çiçeksi kokular yerine baharatlı kokuları tercih ediyorsanız sıradaki ürünü mutlaka denemelisiniz. Parfüm listelerinin olmazsa olmazları arasında yerini alan Chanel Gabrielle Essence 100 ml EDP Kadın Parfümü, eşsiz kokusuyla başınızı döndürebilir. Baharat aromalarının verdiği tazeliği teninize taşıyacak koku, sonbahar ve kış aylarında favoriniz olacak!

4. Müthiş koku, şık şişe tasarımı: Carolina Herrera Good Girl Supreme EDP 80 ml Kadın Parfüm

Şişe tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Carolina Herrera Good Girl Supreme EDP 80 ml Kadın Parfüm, kokusuyla da beğeninizi kazanacak. Tepe noktasını badem ve kahvenin oluşturduğu parfümün orta notalarında sümbülteber, beyaz zambak ve yasemin; dip notasında ise tonka fasulyesi ve kakao yer alır. Eşsiz oryantal kokusu, uzun süre kalıcı etkisiyle gün boyu size eşlik eder.

5. Özgür ruhunuzu ödüllendirin: Chanel Coco Mademoiselle Intense EDP 50 ml Kadın Parfüm

Öz güveni yüksek kadınların ilk tercihlerinden Chanel Coco Mademoiselle Intense EDP 50 ml Kadın Parfüm'ünün çiçeksi kokusu, sizi etkisi altına alabilir. Parfümün eşsiz kokusuyla bahar havasının hareketliliğini teninizde yaşayacaksınız. Parfüm, çiçeksi kokusuyla yaz için en iyi kadın parfümleri listesinde ilk sıralarda yer alır. Tatlı bir aromaya sahip parfümü hem günlük yaşantınızda hem özel anlarınızda tercih edebilirsiniz.

6. Enerjik ve cezbedici: Versace Crystal Bright Absolu EDP Kadın Parfüm

En iyi kadın parfümünden biri olan Versace Crystal Bright Absolu EDP Kadın Parfüm, eşsiz kokusuyla dikkatleri üzerinize çekmenize yardım edecek. Kalp notasında kadifemsi ahududuya şakayık, manolya ve nilüfer çiçekleri eşlik ediyor. Amber, akaju ağacı ve misk aromaları ise parfümü kusursuzca tamamlıyor. Uyandırdığı yoğun, enerjik ve cezbedici duygularla imza kokunuz hâline gelecek parfümü kaçırmayın!

7. Kendinizi çiçek bahçesinde bulacaksınız: Chloe Signature EDP 30 ml Kadın Parfümü

Chloe markasının en sevilen parfümlerinden Signature ile turunçgillerin verdiği o muhteşem kokuyu teninize taşımaya ne dersiniz? Tepe notasında frezya ve şakayık, kalp notasında manolya ile gül ağacı, dip notasında ise amber ve sedir ağacı yer alan eşsiz koku; âdeta çiçek bahçesinde gibi hissettirir. Uzun süre kalıcı etkisine rağmen hafif kokusuyla rahatsız etmez. Severek kullanacağınız parfüme mutlaka bir şans verin!

8. Yüksek kalıcılık, hoş koku: Giorgio Armani Si Passione EDP 100 ml Kadın Parfüm

Giorgio Armani Si Passione EDP 100 ml Kadın Parfüm, kırmızı şişesi ile beğeninizi kazanmaya hazır! Parfüm, ikonik notası Frenk üzümü ile cezbeder. Bu notayı açan güller, yoğun vanilya, yasemin ve güneş çiçekleri tamamlar ve parfüm feminenliğin gücünü artırır. Eğer siz de meyvemsi çiçek kokularından hoşlanıyorsanız uzun süre kalıcı etkisiyle sürekli yenilemenize gerek kalmayacak parfümü denemelisiniz!

9. Zamanın ötesinde bir koku: Burberry Classic EDP 50 ml Kadın Parfüm

2022 kadın parfümleri listesinde yer alan ve en çok tercih edilen parfümlerden biri olan Burberry Classic EDP 50 ml Kadın Parfüm, uyumun sadeliğini cezbedici aromalarıyla birleştirir. Yeşil elma, şeftali, erik, bergamot ve kayısıyla şekillenen üst notalarını; kalp notasında yer alan yasemin, sandal ve sedir ağaçları sarar. Dip notasında ise misk ve vanilyanın eşsiz uyumu bulunur. Klasik ancak zamanın çok ötesinde olan ve ne istediğini bilen kadınların tercih ettiği kokuyu denemeden geçmeyin!

10. Gül kokusu başınızı döndürecek: Christian Dior Hypnotic Poison EDP 50 ml Kadın Parfüm

Tepe noktasında Hindistan cevizi, kayısı ve mürdüm eriği yer alan Christian Dior Hypnotic Poison EDP 50 ml Kadın Parfüm'ün kalp notalarını yasemin, inci çiçeği, sümbül, kimyon ve gül oluşturuyor. Badem, vanilya, musk ve son olarak odunsu kokusuyla büyüleyen sandal ağacı ise dip notalarını oluşturuyor. Çekici, tatlı ve cezbedici kokusuyla vazgeçilmeziniz olacak parfümü çok seveceksiniz!

11. Dört çiçeğin etkisini hissettirecek: Calvin Klein Deep Euphoria EDP 100 Ml Kadın Parfüm

Modern ve feminen kadınların kokusu olan Calvin Klein Deep Euphoria EDP 100 Ml Kadın Parfüm, üst notalarında büyülü siyah gül ve cascalone içeriyor. Bu notalar beyaz biber ve mandalina yaprakları ile buluşuyor. Kalp notasında ise siyah gülün yanı sıra sardunya ve Arap yasemini bulunan parfüm; mineral ağaçlar, misk ve paçuli notaları ile taçlanıyor.

12. İmza kokunuz olacak: Lancome Tresor In Love EDP Kadın Parfüm

Aşkın kokusuyla tanışmaya ne dersiniz? Lancome Tresor In Love EDP Kadın Parfüm, çiçeksi kokusuyla aşk dolu, öz güvenli ve çekici kadınların vazgeçilmezi. Üst notalarında bergamot ve nektarin bulunan kokunun kalp notalarını, ikonik gül ile parfüme ışıltı katan yasemin; alt notalarını ise sedir ağacı ve misk oluşturuyor. Zarif şişe tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanan parfümün, işesinin boynunda yer alan saten gül şansı simgeliyor.

13. Baharın enerjisini teninize taşıyın: Estee Lauder Beautiful Belle Love EDP 50 ml Kadın Parfüm

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Tam bir bahar kokusu olan Estee Lauder Beautiful Belle Love EDP 50 ml Kadın Parfüm, çiçeksi ve kalıcı kokusuyla sizi etkisi altına alacak! Modern ve şehirli kadınların tercihi olan parfümün tepe notasında gül yaprakları, mimoza, sukulent ve armut çiçeği bulunur. Portakal çiçeği ile gardenya özleri ise kalp notasını oluşturur. Dip notalarda ambrox, bedem ve orris özleri yer alır.

14. Her an mutlu hissedin: Lancome La Vie Est Belle Intense EDP Kadın Parfüm

Julia Roberts'ın gülümsemesinden ilham alınarak tasarlanan Lancome La Vie Est Belle Intense EDP Kadın Parfüm, ferah kokusuyla âdeta çiçek buketini andırır. Üst notalarında Frenk üzümü ile armut yer alır. Orta notaları portakal çiçeği, iris ve yasemin ile harmanlanır. Alt notasını ise tonka fasulyesi, vanilya, paçuli ve pralin oluşturur. Şişe tasarımıyla da kalpleri kazanan parfümün kalıcı etkisini çok seveceksiniz!

15. Özgürlüğün kokusu: Yves Saint Laurent Libre EDP 90 ml Kadın Parfüm

Sınırsız özgürlüğün tadını çıkarmak isteyen kadınlar için tasarlanan Yves Saint Laurent Libre EDP 90 ml Kadın Parfüm; çiçeksi, oryantal bir kokuya sahip. Tepe noktasında neroliözü, kalp notasında Fas mutlak portakal çiçeği, alt notasında ise Madagaskar vanilya özü yer alır. Lüks aksesuarlardan alınan ilhamla ortaya çıkarılan şık şişesi ise gören herkesin beğenisini kazanır. Uzun süre kalıcı parfümü kaçırmayın, deriz!

16. Yüksek kalıcılığıyla gün boyu size eşlik edecek: Paco Rabanne Lady Million EDP 80 ml Kadın Parfüm

Oryantal kokulardan vazgeçemeyenlerin mutlaka denemesi gereken Paco Rabanne Lady Million EDP 80 ml Kadın Parfüm; zeki, eğlenceli, güçlü, tutkulu ve göz kamaştırıcı kadınların ilk tercihlerinden biri. Üst notalarında ahududu, portakal ve çiçek özütü bulunan kokunun kalp notasında yasemin ile gardenya yer alır. Dip notasını ise paçuli ve amber oluşturur. Yüksek kalıcı etkisiyle gün boyu size eşlik edecek parfümle kararlı ve cesur duruşunuzu tamamlayın!

17. İlham kaynağınız olacak: Michael Kors Sexy Amber EDP 50 ml Kadın Parfüm

Hayal dünyanızı harekete geçiren Michael Kors Sexy Amber EDP 50 ml Kadın Parfüm, çiçeksi ve odunsu aromaları harmanlayarak eşsiz bir koku ortaya çıkarır. Üst notasında turunç harmanı, beyaz çiçekler ve portakal yer alır. Kalp notasında amber bulunan parfümün dip notasını ise misk ve sandal ağacı oluşturur. Yüksek kalıcılığa sahip parfümün eşsiz kokusu, güzelliğinize karışacak!

18. Gizemli kadınların kokusu: Yves Saint Laurent Black Opium EDP 90 ml Kadın Parfüm

Mistik esintileriyle gizemli tavrınızı tamamlayacak Yves Saint Laurent Black Opium EDP 90 ml Kadın Parfüm, etrafınızdaki kişileri etkisi altına alacak! Afrodizyak etkili kokulardan biri olan parfümün tepe notasında erik, biber, defne yaprağı, kişniş ve mandalina yer alır. Orta notasında gül, süsen kökü, yasemin, şeftali, zambak ve tarçın bulunur. Parfümün alt notalarını ise vetiver, paçuli, amber, tütsü, labdanum, sedir ve sandal ağaçları oluşturur.

19. Baş döndüren kalıcı etki: Jean Paul Gaultier Scandal A Paris EDP 80 ml Kadın Parfüm

Klişelerden uzak, uygun fiyatlı, en iyi kadın parfümlerinden biri olan Jean Paul Gaultier Scandal A Paris EDP 80 ml Kadın Parfüm, sizi kendisine hayran bırakacak! Tepe notasında armut, kalp notasında bal, alt notasında ise yasemin bulunan koku; uzun süre kalıcı. İlgi çekici şişe tasarımına sahip parfüm, çekici tavrınızı taçlandırır. Eğer siz de farklı kokuları seviyorsanız parfümü mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz.

20. Akıllarda kalmanızı sağlayacak: Christian Dior Miss Dior Blooming Bouquet EDT 100 ml Kadın Parfüm

Calabrian bergamotun taze aromasıyla harmanlanan Christian Dior Miss Dior Blooming Bouquet EDT 100 ml Kadın Parfüm, çiçeksi kokuları sevenler için harika bir alternatif. Tepe notasındaki taze bergamota eşlik eden şakayık ve Şam gül, parfümün kalp notalarında yer alır. Alt notalarında beyaz misklerinin etkisi ile zenginleştirilen büyüleyici kokuya sahip parfümle akıllarda yer edineceksiniz!

21. Sofistike havasıyla baştan çıkaran: Bvlgari Splendida Jasmin Noir EDP 100 ml Kadın Parfüm

Gardenya yapraklarının merak uyandıran dokunuşuyla açılan Bvlgari Splendida Jasmin Noir EDP 100 ml Kadın Parfüm, zambak ve yaseminin gizemli aromasıyla buluşuyor. Bademin kadifemsi akoruyla kalp notasını tamamlayan koku, tonka fasulyesi, kehribar ve paçuli ile gizemli, pudramsı ve sıcak bir hava yakalıyor. Afrodizyak etkisiyle büyüleyen parfümü denedikten sonra başka bir koku kullanmak istemeyeceksiniz!

22. Sizi masalsı mutluluğa hazırlayacak: Chanel Chance Tendre EDP 50 ml Kadın Parfüm

Chanel Chance markasının en çok tercih edilen parfümlerinden biri olan Chanel Chance Tendre EDP 50 ml Kadın Parfüm, parfüm koleksiyonunuzda mutlaka olmalı. Çiçeksi kokusuyla hassas ve narin kadınların vazgeçilmezi olan parfüm; mutlak yasemin, greyfurt ve armut notalarıyla baş döndürür. Uzun süren kalıcı etkisi ise gün boyu size eşlik eder. İkonik yuvarlak şişesiyle kendine hayran bırakan parfüm, imza kokunuz olmaya aday!

23. Mucizeyi ve sürprizi bir arada hissettirecek: Lancome Miracle EDP 100 ml Kadın Parfüm

Gün boyu kalıcı etkisiyle sizi yarı yolda bırakmayacak bir koku arayışındaysanız Lancome Miracle EDP 100 ml Kadın Parfüm'ü tercih edebilirsiniz. Liçi, frezya ve manolyadan oluşan tepe noktasıyla çiçeksi bir açılış yapan parfümün kalp notasında yasemin, karabiber ve zencefil bulunur. Dip notasıysa misk ve amber ile son dokunuşu yapar. Hem oryantal hem çiçeksi aromasıyla büyüleyen parfüm, hafif kokusuyla her an rahatlıkla kullanılabilir.