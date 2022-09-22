Hem spor için hem ulaşım için kullanabileceğiniz en iyi bisiklet markaları

Bisiklet sürmek eğlenceli olduğu kadar sportif bir aktivite. Bisiklet sayesinde ücretsiz bir şekilde yolculuk ettiğiniz için paradan, trafiğe takılmadığınız için zamandan da tasarruf edersiniz. Üstelik boş vakitleri değerlendirmenin en eğlenceli yollarından biri bu olabilir! Piyasada dağ bisikletinden şehir bisikletlerine, katlanır tasarımlardan elektrikli modellere kadar onlarca farklı ürün var ve bunların içinden doğru olanı seçmek bir hayli zor. Gelin; sizin için en doğru modeli bulmak, bisikletten en iyi performansı almak ve bu eğlenceli aletin tadını çıkarmak için en iyi bisiklet modellerini beraber inceleyelim.

1. Hafta içi iş, hafta sonu spor için kullanın: Belderia Tec Safir 26" Jant 21 Vites V-Fren Siyah-Mavi Dağ Bisikleti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kalın tekerlekleri olan dağ bisikletleri, kontrolü kolaylaştıran etkiye sahip modeller arasında yer alır. Eğer siz de iyi bir dağ bisikleti arayışındaysanız Belderia Tec Safir 26" Jant 21 Vites V-Fren Siyah-Mavi Dağ Bisikleti tercih edebilirsiniz. Özellikle outdoor kullanım için üretilen bisiklet, hafta içi işe gidip gelirken veya şehir içi seyahatlerinde tercih edilebilir. Dayanıklı ve sağlam şasesinin yanında kaymayı önleyen derin ve dişli tekerleri özellikle asfalt dışı yollarda iyi performans sergiler. Rampalardan ve eğilimli arazilerden rahat bir şekilde çıkmanın yanı sıra disk frenleri sayesinde fazla engebeli arazilerde fren kontrolü sağlar.

2. Şehir içinde binmek için güzel bisiklet arayanlara: Canello Unisex 21 Vites Şehir Bisikleti

Beyaz rengi, sepeti ve hoş tasarımıyla en güzel seçenekler arasında yer alan Canello Unisex 21 Vites Şehir Bisikleti, favoriniz olmaya aday. 26 jant genişliğindeki tekerleri ve çamurluklu tasarımı sayesinde şehir içinde ıslak zeminlerde dahi rahat ve konforlu kullanım sağlar. Markete, pazara veya işe gidip gelmek için rahatlıkla kullanabileceğiniz bisiklet; hafta sonu gezileri için de ideal bir seçenek olabilir. V break frenli olan bisiklet, sağlam ve güvenilir bir sürüş sunar. Sepeti ise eşya taşımak için kolaylık sağlar. Boyu 150 ila 170 santimetre arasında olanlar için uygun olan bisikleti kaçırmayın deriz.

3. Biraz spor biraz ulaşım: Soultech BIKE-001 Katlanır e-Bisiklet

İşe veya okula gidip gelirken ya da şehirde dolaşırken arabalardan, otobüslerden ve dolmuşlardan kurtulmak isteyenler için Soultech BIKE-001 Katlanır e-Bisiklet, ideal bir seçenek olarak öne çıkar. Elektrikli bir motora sahip olan ürün, saatte maksimum 25 km hız yapabilir. Böylelikle şehir içinde istediğiniz her yere kısa bir süre içinde kolaylıkla varabilirsiniz. Bunu yaparken temiz hava almak, trafiğe takılmamak da cabası. Bacaklarınız yorulduğu anlarda veya yokuş çıkarken bisikletin elektrikli motorundan faydalanabilirsiniz. Üstelik tam şarj ile yaklaşık 35 km gitmek mümkün. İki farklı renk seçeneği sunan ürüne mutlaka göz atın.

4. En iyi bisiklet markalarından Salcano ile tanışın: Salcano Lion 24 V 13 Bisiklet

Salcano yıllardır kendini kanıtlamış ürünleriyle dikkat çeken markalardan biri. Markanın Salcano Lion 24 V 13 Bisiklet modeli de ister şehir içinde ister şehir dışında rahatlıkla kullanılabilecek bisikletler arasında yer alır. 21 vites olan model, yokuşları çıkarken kolaylık sağlar. 13 inç genişliğinde kadrosuyla rahat bir oturma pozisyonu oluşturan bisiklet üzerinde Shimano marka vites mekanizması mevcut. 24 inç genişliğindeki lastikleriyle daha az pedalla daha çok yol alınmasına imkân tanır. Böylelikle hafta sonu gezilerinde daha az yorulup daha fazla yer gezebilirsiniz.

5. İki amortisörlü ve çok konforlu: Kron Ares 3.0 26 Jant Mtb 16.5-21 Vites Bisiklet

Kron Ares 3.0 26 Jant Mtb 16.5-21 Vites Bisiklet, renkli gövdesi ve konforlu kullanımıyla beğenilen bisiklet modellerinden biri. Bisikletin hem arkada hem önde amortisörü bulunur. Bu sayede engebeli yollarda ve çukurlarda darbeler daha az hissedildiği için rahat bir yolculuk yapılabilir. Özellikle gençler için ideal olan bisiklet, günlük kullanıma uygun olarak üretilir. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunan ürünün üzerinde 21 vitesli bir mekanizma bulunur. Siz de yıllarca size eşlik edecek kaliteli bir bisiklet arayışındaysanız modele göz atmadan alacağınız bisiklete karar vermeyin deriz.

6. Katlanır bisikletin rahatlığıyla tanışın: Mosso Marine-20-v Katlanır Bisiklet 332h 20 Jant 21 Vites Siyah Kırmızı

Katlanır gövdesi sayesinde çok rahat kullanılan Mosso Marine-20-v Katlanır Bisiklet 332h 20 Jant 21 Vites Siyah Kırmızı, tam bir şehir bisikleti. Şehirde kısa mesafelerde ulaşım amacıyla kullanabileceğiniz ürün, katlanır özelliği sayesinde de çok pratik kullanıma sahip. Yorulduğunuzda veya herhangi bir sebeple bisikletle devam etmeyeceğiniz zaman katlayarak bir taksinin bagajına kolayca sığdırabilir, metro veya otobüse rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Dilerseniz bisikleti arabanızın bagajına atarak sahile, pikniğe veya tatile giderken yanınızda götürebilirsiniz. Üstelik emsallerine nazaran 21 vitesli olduğu için bisikleti sürmek de çok rahat.

7. Hafta sonu doğanın keyfini çıkarın: Trendbike Mistral 26 Jant 21 Vites Erkek Dağ Bisikleti

Hafta sonları doğada bulunmayı seviyor ve bisikletle dağ sürüşleri yapmak istiyorsanız Trendbike Mistral 26 Jant 21 Vites Erkek Dağ Bisikleti'ni incelemenizde fayda var. Rakiplerine nazaran uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, 26 jant olduğu için rahat bir sürüş sunar. Güvenilir V fren mekanizmasına sahip olan bisiklet, hafif bozuk yollarda kullanmaya oldukça uygun. Dört farklı rengi bulunan bisikletin hoş görüntüsü, bütün gözlerin üzerinizde olmasını sağlar. Bunun yanında sağlam gövdesi sayesinde ürünü uzun yıllar kullanmak mümkün. 21 vitesli bir mekanizmaya sahip olan bisikletle şehir içinde istediğiniz mesafeye kolayca gidebilirsiniz.

8. Makul fiyata bisiklet arayanlara: CHENAR Bisiklet Yeşil GTRE

"Bisiklet almak istiyorum ama çok pahalı olmasın." diyorsanız CHENAR Bisiklet Yeşil GTRE modeline mutlaka göz atmalısınız. Avantajlı fiyatına rağmen üst seviye bisikletlerde bulunan birçok özelliği bünyesinde barındıran ürün, 21 vitesli bir dişli mekanizmasına sahip. Bu sayede farklı eğimlerde farklı vitesleri kullanabilir, rahat ve yorulmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz. Gençler için de uygun olan model, bisiklet sürmeyi öğrenmek ya da geliştirmek isteyenler için de en doğru seçeneklerden biri. 24 inç genişliğinde jantları sayesinde kolay kullanılan üründe SRAM SX5 vites mekanizması bulunur. Siz de karbon ayak izinizi azaltmak istiyorsanız bisiklete şans verebilirsiniz.

9. Kaliteli dağ bisikleti arayanlara: Kron Xc 75 27.5 Jant 21 Vites MD 2022 Model Alüminyum Dağ Bisikleti

En iyi bisiklet markaları sıralaması yapılsa üstlerde yer alabilecek olan Kron'a ait olan Kron Xc 75 27.5 Jant 21 Vites MD 2022 Model Alüminyum Dağ Bisikleti, üstün performansıyla dikkat çeken ürünler arasında. Bozuk yollarda daha az titreşim ve çukur hissedilmesi, aynı zamanda da bisikletin daha rahat kontrol edilmesi için 27.5 inç genişliğinde jant kullanılarak üretilen model, 19 inç genişliğinde kadroya sahip. Aynı ürünün 17 inç genişliğinde kadro ile üretilen modelini de bulmak mümkün. İki farklı renk seçeneği sunan bisiklet, dağ yollarında profesyonel sürüş yapmayı planlayanlar için harika bir seçenek.

10. Uygun fiyatlı katlanır bisiklet seçeneği: FOLDO Katlanır Bisiklet 20 Jant 7 Vites Urbano Sport 204

Türkiye'deki en iyi bisiklet markaları arasında yer alan FOLDO'nun FOLDO Katlanır Bisiklet 20 Jant 7 Vites Urbano Sport 204 modeli, uygun fiyata katlanır bisiklet arayanlar için ideal bir seçenek. 20 inç katlanır çelik kadro yapısı bulunan ürün, aynı zamanda 20 inç genişliğinde lastiklere sahip. Tek bir hareketle kolaylıkla katlayarak arabanın bagajına sığan ürün, kullanılmadığı zamanlarda evin ardiyesinde de rahatlıkla depolanabilir. Katlanır tasarımı ve yükseklik ayarlı gidonu sayesinde konforlu sürüş sunan bisikletin yedi vitesli mekanizması, en zorlu şehir yollarında bile kolaylık sağlar. İşe, okula, çarşıya ya da pazara giderken bisikletten vazgeçemeyeceksiniz!

11. Profesyonel bir bisiklet arayanlara: KRON XC 100-27.5" MTB - 16' - 21 Vites - H.DISC - Mat Siyah-Gri/Neon Sarı Bisiklet

"Dağ yollarında spor yapayım, arada işe gidip geleyim bazen de hafta sonları gezeyim." diyorsanız tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek muhteşem bir bisikletle karşınızdayız. KRON XC 100-27.5" MTB - 16' - 21 Vites - H.DISC - Mat Siyah-Gri/Neon Sarı Bisiklet hem kalitesi hem görüntüsü hem de kullanım rahatlığı ile her yönden sizi etkileyebilecek ürünler arasında. Alüminyumdan üretilen gövdesi sayesinde çok hafif bir yapıya sahip olan bisiklet, sürüş esnasında sizi hiçbir şekilde yormaz. Ürünün tasarımı da tamamen sürücünün ergonomisi düşünülerek hazırlandığı için bisikleti yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceksiniz.

12. Tatlı mı tatlı bir bisiklet: Carraro Juliet 28 Jant 21 Vites Kadın Şehir Bisikleti 2022

Şehir içinde günlük kullanım için kadın bisikleti arayanlara ideal bir seçenek olan Carraro Juliet 28 Jant 21 Vites Kadın Şehir Bisikleti 2022, kullanışlı yapısıyla dikkat çeken ürünlerden bir diğeri. En iyi bisiklet markaları 2022 listelerinde başı çeken Carraro tarafından üretilen ürün, 28 jantlı geniş tekerlekleri sayesinde sizi yormadan uzun mesafeler kat etmenize yardımcı olur. 21 vitesli dişli yapısı her türlü eğimle rahat bir şekilde baş etmenizi sağlarken istediğinizde bisikleti hızlandırmaya da imkân verir. Önünde yer alan sepeti ve tasarımıyla çok şık bir görüntüye sahip olan bisiklet, favori ulaşım aracınız olabilir.

13. Hızlı turlara çıkmak isteyenlere: Carraro Sportive 224 Şehir ve Tur Bisikleti

Carraro Sportive 224 Şehir ve Tur Bisikleti modeli şehir içi ve dışında hızlı turlar yapmak isteyenler için ideal bir seçenek. 28 jantlık tekerleri sayesinde tek bir pedalla maksimum seviyede yol almanızı sağlayan bisiklet, ince tekerlek yapısıyla da yere değen yüzey alanını azaltarak daha hızlı gidecek şekilde tasarlanır. Bu sayede yorulmadan uzun mesafeler kat edebilir, hafta sonlarını keyifli gezi ve spor etkinlikleri yaparak geçirebilirsiniz. 24 vitesli dişli mekanizmasına sahip olan ürünle yakıtla çalışan araç kullanımını azaltmaya ne dersiniz?

14. Her yolda rahatça kullanın: MOUNTY 26 Jant Amartisörlü Bisiklet

"Bazen bozuk yollarda binerim bazen de şehir içinde dolanırım." diyenler için en ideal seçeneklerden biri olan MOUNTY 26 Jant Amartisörlü Bisiklet, mat siyah çelik kadro sistemiyle çok şık duran bir model. Neon sarı ön çamurlukla tasarlanan ürün, çelik V fren sistemine sahip. Metal fren ayakları ve index vites sistemi sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabileceğiniz ürünün gidon bölgesinde koku yapmayan lastikler mevcut. 26 jant genişliğinde tekerlekleri bulunan bisiklet, 1.55 ila 1.75 metre arasında boyu olanlara ve 12 yaşın üstündeki bireylere hitap eder.

15. Kaliteli ve uzun ömürlü bir bisiklet arayanlara: Kron Tx 75 Md 28 Jant Şehir Bisikleti 2022 Model

Bazen şehir bazen de trekking bisikleti olarak kullanacak kaliteli bir ürün arıyorsanız Kron Tx 75 Md 28 Jant Şehir Bisikleti 2022 Model, tam size göre bir ürün olabilir. Alüminyum kadro kullanılarak üretilen bisiklet hem hafif hem sağlam yapısıyla bisikleti sürerken kullanıcılarına kolaylık sağlar. 16,18 ve 20 inç boylarında farklı kadro boyları bulunan bisikletin, aynı zamanda 21 vitesli bir dişli mekanizması mevcut. Üzerinde yer alan disk frenleriyle güvenli bir sürüş deneyimi sunan bisiklet, en zorlu koşullarda sizi asla yarı yolda bırakmaz.

16. İşe ve günlük kullanıma uygun: BELDESAN 24" Jant 6 Vites 3 Tekerlekli Kargo Bisiklet

Hem iki tekerli bisiklet sürmekte zorlanan hem yük taşımak isteyenler için ideal bir seçenek olan BELDESAN 24" Jant 6 Vites 3 Tekerlekli Kargo Bisiklet, favori ürünleriniz arasına girmeye aday. Yedi vitesli dişli mekanizması sayesinde yokuşları rahat bir şekilde tırmanmanıza olanak veren bisiklet, aynı zamanda SRAM X-9 vites mekanizmasıyla uzun ömürlü bir ürün deneyimi sunar. Türkiye'nin en iyi bisiklet markalarından biri olan Beldesan tarafından üretilen bisikletin fren tipi ise V fren olarak tasarlanır. Çelik materyal kullanılarak üretilen gövdesi sayesinde oldukça sağlam bisiklet, yıllarca size eşlik eder.

17. Tam bir profesyonel işi: PEUGEOT GR14 GRAVEL YOL BİSİKLETİ 500H HD 28 JANT 20 VİTES RX400

Profesyonel bir tur bisikleti arayanlar için ideal seçeneklerden biri olan PEUGEOT GR14 GRAVEL YOL BİSİKLETİ 500H HD 28 JANT 20 VİTES RX400, büyüleyici bir tasarıma sahip. Disk frenleri sayesinde her türlü şartta istediğiniz an durmanızı sağlayan ürünün ince tekerleri ise sürtünme kuvvetini azaltarak maksimum hıza ulaşmanıza yardım eder. Ergonomik olarak tasarlanan bisikletin gidon tutma şekli aerodinamik performansı arttırarak olabilecek en az eforla en fazla yolu gidecek şekilde tasarlanır. Rengiyle de beğenileri kazanan modeli incelemeden alacağınız bisiklete karar vermeyin deriz.

18. Şehir içinde trafiğe takılmadan seyahat için birebir: Vision Belderia Holiday 26" Jant Sypo Index (3*7) Vites V-fren Beyaz Şehir Bisikleti

Vision Belderia Holiday 26" Jant Sypo Index (3*7) Vites V-fren Beyaz Şehir Bisikleti, şehir içinde trafiğe takılmadan seyahat etmek isteyenler için en doğru tercihlerden biri. Özellikle kadın kullanıcılar için uygun olan model, sepeti ve zincir koruması ile çok kullanışlı. Vites sayısı olarak 21 gibi iyi bir sayıya sahip olan bisiklet, yorulmadan şehrin her yerine kolayca ulaşmanızı sağlar. 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için tasarlanan bisiklet sayesinde hafta sonları keyifli şehir gezileri yapmak, sahilde dolaşmak veya pikniğe gitmek çok daha eğlenceli olacak.

19. Profesyonel tur bisikleti arayanlara: Carraro Miglia 28 Jant Erkek Yarış Bisikleti

Tur bisikletleri sahip oldukları düşük rüzgâr direnci, konforlu yapı ve ince tekerlekleri sayesinde daha az kuvvet uygulayarak daha uzun kilometreler gitmeyi sağlayacak şekilde üretilir. Carraro Miglia 28 Jant Erkek Yarış Bisikleti, profesyonellere yakışacak kalitede bir tur bisikleti olarak öne çıkar. 28 inç genişliğindeki jantları sayesinde daha az pedal atarak daha fazla yol gitmenizi sağlayan ürün, şehir bisikleti sınıfında yer alır. 16 farklı hız ayarı sunan vites dişlisi sayesinde yollar düşündüğünüzden çok daha kolay bir şekilde aşılır.

20. 10-15 yaş arası için uygun: Belderia Tec Strong 24" Jant 21 Vites V-fren Beyaz - Turuncu Dağ Bisikleti

Belderia Tec Strong 24" Jant 21 Vites V-fren Beyaz - Turuncu Dağ Bisikleti, 24 jant ve 44 santimetre kadro boyuyla 10 ila 15 yaş arası gençler için uygun modellerden biri. Dağ bisikleti olarak tanımlanan ürün, dişli lastikleri ve sağlam çelik gövdesiyle hemen her türlü yolda kullanıma uygun bisikletler arasında yer alır. Özellikle kısa mesafelerde ve yakın çevrede kullanıma uygun olan bisiklet, gençlerin hareketle ve sporla tanışması için uygun bir ortam oluşturur. Bisiklet sürmenin eğlencesine varacak gençler model sayesinde hem daha fazla sosyalleşecek hem spor yaparak sağlıklı kalacak.

21. Güvenilir marka, kaliteli ürün: Bisan MTS 4600 M.Disk Fren 21 Vites 27.5 Jant Dağ Bisikleti

"Türkiye'de yer alan en iyi 10 bisiklet markası hangisi?" diye bir soru ile karşılaşsanız hemen herkesin aklına ilk gelecek markalardan biri Bisan olabilir. Yılların deneyimi ve birikimi ile bisiklet üreten markanın gözde ürünlerden biri olan Bisan MTS 4600 M.Disk Fren 21 Vites 27.5 Jant Dağ Bisikleti, dayanıklı gövdesi ve kullanışlı yapısıyla tercih edilen modeller arasında yer alır. 27.5 inç genişliğindeki jantları sayesinde her türlü yol koşulunda maksimum performans sergileyen bisiklet, ön amortisörü sayesinde sarsıntıları azaltarak daha pürüzsüz bir sürüş yapmanıza yardımcı olur.

22. Çelik kadro ile dayanıklı gövde: Salcano Hector 26 V Fren 21 Vites 26 Jant Dağ Bisikleti

Salcano Hector 26 V Fren 21 Vites 26 Jant Dağ Bisikleti, çelik gövdesi ve 16.85 kg ağırlığı ile hem dayanıklı hem kullanışlı bisikletler arasında yer alır. 26 jant boyutuna sahip olan bisiklet, boyu 155-160 santimetre üstü kullanıcılara uygun olarak üretilir. Vites seti olarak Microshift Sunrun marka ürün kullanan bisiklet, 21 vitese sahip. Bu sayede model, her türü eğim ve yol koşulunda yorulmadan ilerlemenizi sağlar. Ürünün üzerinde V tipi pabuçlu fren sistemi bulunur. Böylece güvenilir bir sürüş deneyimi yaşatır. Ön maşada ve koltuk altında iki adet amortisörüyle severek kullanacağınız bisikleti kaçırmayın!

23. O bir klasik: Bianchi Milano V Fren 26 Jant Şehir Hizmet Bisikleti

Çelik maşa ve kadro kullanılarak üretilen Bianchi Milano V Fren 26 Jant Şehir Hizmet Bisikleti, 46T arka dişli ile çalışır. V tipi frenleriyle güvenli bir sürüş deneyimi yaşatan model, çift katlı alüminyum selesi sayesinde rahat kullanım sunar. Arkada yer alan bagaj kısmı eşya taşımayı kolaylaştıran model, çamurlukları sayesinde ıslak ve kuru her türlü zeminde rahat bir şekilde kullanılabilir. Böylece üstünüz başınız kirlenmeden istediğini yere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sağlam yapısı ve kullanışlı tasarımıyla şehir içi ulaşımda bisikletin kolaylığı ile tanışmak için acele edin!

24. Hem ön hem arkada bagaj isteyenlere: Serraro 26 Jant 21 Vites Rahat Kullanımlı Sepetli Bagajlı

Kullanışlı bisiklet arayanlar için en ideal modellerden biri de Serraro 26 Jant 21 Vites Rahat Kullanımlı Sepetli Bagajlı olabilir. Ön ve arkasında iki adet bagajı bulunan bisiklet, çamurluklarıyla tam bir şehir bisikleti özelliği taşır. Hem eşyalarınızı rahat bir şekilde taşıma imkânı verir hem ıslak zeminlerden geçerken kirlenmenizi engeller. 21 kademeli vitesi sayesinde rahat ve kolay kullanım sunarken 26 jant genişliğindeki tekerlekleri ile yoldaki çukurları daha az hissedersiniz. Markete, pazara, çarşıya gitmek bisikletle çok daha kolay ve eğlenceli olacak.

25. Şehir gezileri çok daha zevkli olacak: Carraro Active 282 28 Jant 400H 21-V Vb

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Şehirde dolaşırken dolmuş ve otobüslere binme stresi, trafik, kötü hava gibi daha birçok olumsuz koşul moral bozabilir. Fakat Carraro Active 282 28 Jant 400H 21-V Vb ile bütün bu dertlerden kurtulmak, üstüne bir de dolaşmaktan çok keyif almak mümkün. 28 jant genişliğinde lastikleri ve 21 vitesli mekanizmasıyla kullanması çok keyifli olan bisiklet, şık tasarımıyla da beğenilen ürünlerden biri. Hızlı ve sağlıklı seyahatin en etkili formüllerinden biri olan bisikletlerden satın almayı düşünüyorsanız ürüne bir göz atmanızda fayda var.

26. Sağlam gövde geniş kadro ve lastik: TRENDBIKE Vento 27.5 Jant Önden Amortisörlü Bisiklet

Bir dağ bisikletinden beklenen bütün özellikleri karşılayan TRENDBIKE Vento 27.5 Jant Önden Amortisörlü Bisiklet, doğa sporlarına başlamayı düşünenler için tam bir fiyat performans ürünü. "Bazen bozuk yollarda binerim bazen de şehir içinde dolanırım." diyorsanız ideal olan ürün, 27.5 inç stabil çelikten üretilen bir gövdeye sahip. Tekerlek boyutu olarak da 27.5 inç çapa sahip lastik ile üretilen bisiklet, uzun yıllar kullanılabilen dayanıklı malzemelerden üretilir. Üzerinde reflektör set ve zil de olan bisikletin elciklerinde kullanılan malzeme ise antibakteriyel malzeme kullanılarak üretilir.

27. Alüminyum gövdesiyle kuş gibi hafif: Bianchi Travel 504 V Fren 21 Vites 28 Jant Şehir Bisikleti

Şehrin tadını çıkarmak isteyenler için güzel ve eğlenceli bir seçenek olan Bianchi Travel 504 V Fren 21 Vites 28 Jant Şehir Bisikleti, özellikleriyle göz dolduran bir model. Alüminyum materyal ile üretilen gövdesi sayesinde çok hafif olan ürün, bütün gün şehrin altını üstüne getirseniz dahi sizi yormaz. Shimano mekanizmalı vitesleri sayesinde rahat ve konforlu bir şekilde kullanılır. Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek dayanıklı mekanizmaya sahip olarak üretilir. Üzerinde monteli olarak gelen arka bagajı da kullanımını daha pratik hâle getirir.

28. Katlanır bisikletin konforunu yaşamak isteyenlere: Ümit 2034 Cunda-Folding Katlanır Bisiklet 20 Jant 6 Vites

Katlanır bisikletlerin çok farklı bir havası var. Kullanması çok keyifli olan bu bisikletler aynı zamanda çok da pratik. Katlanır bisikletler hem araç bagajına kolayca yerleştirilir hem otobüs, metrobüs veya metro gibi araçların içerisinde ise neredeyse bir valiz kadar yer kaplar. Bu özellikleri sayesinde sıklıkla tercih edilen katlanır bisikletlere güzel bir alternatif olan Ümit 2034 Cunda-Folding Katlanır Bisiklet 20 Jant 6 Vites, retro görünümlü şık tasarımıyla da gören herkesin beğenisini kazanır. Uzun yıllar sorunsuz kullanacağınız bisiklet, en yakın arkadaşınız olacak!

29. Sportif bir şehir bisikleti arayanlara: Carraro Sportive 222 28 Jant 406H 21-V Vb

En iyi markalardan Carraro tarafından üretilen Carraro Sportive 222 28 Jant 406H 21-V Vb spor görünümlü şehir bisikleti arayanlar için harika bir model. Vites mekanizmasında 21 farklı hız ayarı bulunan ürün, bu sayede her türlü yol koşulunda rahat bir şekilde sürüşe devam etmenize olanak tanır. 28 jant genişliğinde tekerlekleri hem hızlı yol almanızı hem şehrin tümseklerinden etkilenmeden ilerlemenizi sağlar. Rengiyle göz dolduran, şehir içinde size pratiklik sağlayacak dayanıklı ve ergonomik bir bisiklet arayışındaysanız ürüne göz atmanızda fayda var.

30. Uzun mesafeli katlanır elektrikli bisiklet isteyenler için: Xiaomi Mi Qicycle - Ef1 Bluetooth Katlanır Akıllı Bisiklet

Xiaomi Mi Qicycle - Ef1 Bluetooth Katlanır Akıllı Bisiklet, 45 km maksimum menzili ve 100 kg taşıma kapasitesiyle sıklıkla tercih edilen modellerden biri. Saatte 20 km hıza ulaşabilen ürün, şehrin her noktasına anında varmanız için en ideal seçenekler arasında yer alır. Seri ve rahat olmasının yanı sıra trafiğe takılmanızı da engelleyen model, konforlu yapısıyla keyifli bir sürüş deneyimi yaşatır. Siyah rengi ile şık bir görüntüye sahip olmasının yanında sıra dışı tasarımıyla da dikkat çeker. Siz de yorulduğunuzda elektrikli yapısıyla sizi pedal çevirme derdinden kurtaracak bisiklet arayışındaysanız modele mutlaka şans vermelisiniz.

31. Hem şık hem kaliteli: Kron Vortex 4.0 27.5 Jant Mtb - 18-21 Vites - M.Disc - Mat Füme-Kırmızı/Gri-22

Sırada doğa sporlarını çok sevindirecek bir model var! Kron Vortex 4.0 27.5 Jant Mtb - 18-21 Vites - M.Disc - Mat Füme-Kırmızı/Gri-22, trekking bisikleti arayanların gözde modellerinden biri. Dağ bisikleti olarak da geçen bu bisiklet, her türlü zeminde sizi yarı yolda bırakmayacak kaliteye sahip. Sağlam gövdesi ağır darbeleri absorbe ederken ön amortisörleri daha pürüzsüz bir sürüş yapmak için sürekli olarak çalışır. 27.5 inç genişliğindeki jantları yolun engebesini size hissettirmeden kolayca engebenin üstünden geçer. Zorlu yollarda güvenilir bir yoldaş arıyorsanız ürün sizi bekliyor, acele edin!

32. Profesyonel bir dağ bisikleti arayanlara: Ümit Bisiklet 29j Ümit Accrue Hyd Dağ Bisikleti

Neon rengiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ümit Bisiklet 29j Ümit Accrue Hyd Dağ Bisikleti, bisikletle doğa gezisi yapmayı seven ve bu sporla profesyonel olarak ilgilenmek isteyenler için ideal seçeneklerden biri. Model, 29 inç kadro boyu ve alüminyum malzemeden üretilen gövdesi sayesinde ürün, güvenilir bir yapı sunar. Hidrolik disk frenleri en zorlu eğim koşullarında dahi durmanızı kolaylaştıracak şekilde dizayn edilir. Ön amortisör sistemiyle zorlu yol koşullarında daha az darbe hissederek daha pürüzsüz bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Jantlarda bulunan magnezyum alaşım bozuk yollardan daha az etkilenmenizi sağlar.

33. Retro görünümüyle çok şık bir yarış bisikleti: Bianchi Slr Retro 28J Yarış 16V 510H

Yarış bisikletlerinin sunduğu performansla bisiklet sürmek isteyenler için hem bir yol bisikleti hem spor aleti olabilecek Bianchi Slr Retro 28J Yarış 16V 510H, retro görünümüyle gönlünüzü çalabilir. Uyumlu renkleri, üzerinde yer alan logosu ve kahverengi deri detaylarıyla çok şık bir görüntüye sahip olan bisiklet, düzgün zeminlerde sürmeye uygun olarak üretilir. Performans kaybı yaratmaması adına amortisör kullanılmadan tasarlanan bisiklet, sahip olduğu düşük rüzgâr direnci sayesinde minimum eforla maksimum seviyede hız sağlar. Bisikletin vites mekanizmasında bulunan 21 farklı hız ayarı ile her türlü yol şartında en iyi performansı alabilirsiniz.

34. Farklı bir tasarım: Corelli Zengo Fat Bike H.disk Fren 21 Vites 26 Jant Özel Üretim Bisiklet

Corelli Zengo Fat Bike H.disk Fren 21 Vites 26 Jant Özel Üretim Bisiklet, 21 mekanizmalı vitesi ve 26 inç genişliğinde jantları ile hem kullanışlı hem göz alıcı ürünlerden bir diğeri. Ön tekerleğinde yer alan süspansiyon sistemiyle darbeleri emerek kullanıcı tarafından daha az darbe hissedilmesini sağlayan bisiklet, Shimano vites mekanizması kullanılarak üretilir. 19.50 kg ağırlığa sahip olan bisiklet, farklı bir tasarım arayanların gözdesi olabilir. Hobi amaçlı kullanım için ideal olmasının yanı sıra kısa mesafelerde sürüş için ideal bisiklet ile keyifli bir sürüş deneyimi sizi bekliyor.

35. Konforlu ve şık bir model: CARRARO Juliana 28 28 Jant 430H 7 V Vb

Tasarımıyla âdeta sonbaharı çağrıştıran CARRARO Juliana 28 28 Jant 430H 7 V Vb, 22 kullanışlı bir şehir bisikleti arayanlar için en ideal modeller arasında yer alır. Geniş ve ince lastikleriyle yorulmadan ilerlemenizi sağlayan model, ön ve arkada bulunan iki adet taşıma aparatıyla gezi sırasında ihtiyaç duyacağınız eşyalarınızı yanınızda götürmenizi sağlar. Konforlu bir sürüş için yedi farklı hız ayarı bulunan ürün, ergonomik yapısıyla rahat kullanılır. Sepeti ve selesi ile alışveriş için kullanabileceğiniz gibi akşam üstleri bir şehir turu atmak ve hava almak için de oldukça ideal ürüne göz atmaya ne dersiniz?

36. Uygun fiyatlı dağ bisikleti arayanlara: Geroni Xcx 50 26 Jant 21 Vites Bisiklet 2022 Model

Uygun fiyatıyla bütçenizi yormayacak, kalitesiyle yıllarca sorunsuz kullanabileceğiniz bir model arayışındaysanız Geroni Xcx 50 26 Jant 21 Vites Bisiklet 2022 Model tam size göre. 21 vitesli model, 2022 yılı modelleri arasında fiyat performans ürünü olarak öne çıkar. Bisikletin üzerinde yer alan 26 jant genişliğindeki tekerleri sayesinde daha az pedalla daha fazla yol gidebilirsiniz. Siyah turuncu ve mat siyah kırmızı renk seçenekleri arasından zevkinize en uygun bisikleti kolayca bulabilirsiniz. Çelik materyaliyle oldukça dayanıklı bisiklet, engebeli arazilerde maksimum yol tutuşu sağlayarak güvenli kullanım deneyimi vadeder. Severek kullanacağınız modele göz atmaya hazır mısınız?