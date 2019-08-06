Açelya Akkoyun: Domatesler kışa hazır

Son olarak oyuncu-suncu A\u00e7elya akkoyun mutfakta \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\nPayla\u015f\u0131m\u0131n alt\u0131na 'Domatesler k\u0131\u015fa haz\u0131r.' notunu d\u00fc\u015fen Akkoyunlu, verdi\u011fi kilolar\u0131yla dikkat \u00e7ekti. \n\n\u0130nan\u0131lmaz de\u011fi\u015fim! 2 bin 700 TL vermemek i\u00e7in 60 kilo verdiSert \u00e7\u0131kt\u0131: Kanalda dizi kapma h\u0131rs\u0131n\u0131 b\u0131rak...\u00d6zcan Deniz ve Feyza Aktan neden bo\u015fand\u0131?
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