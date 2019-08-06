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Açelya Akkoyun: Domatesler kışa hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

Gösteri dünyasında bakımlı halleriyle gördüğümüz ünlü isimler alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor.

Açelya Akkoyun: Domatesler kışa hazır

Son olarak oyuncu-suncu Açelya akkoyun mutfakta çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımın altına 'Domatesler kışa hazır.' notunu düşen Akkoyunlu, verdiği kilolarıyla dikkat çekti.

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