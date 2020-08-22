Açelya Topaloğlu ile Kenan Acar'dan aşk pozları

Oyuncu Açelya Topaloğlu ile sevgilisi Kenan Acar, Marmaris'te tatil yapıyor. Çift, tatile çıktıkları Kızkumu’ndan fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

Kano ile tur atan Kenan Acar ve sevgilisinin keyfi bir hayli yerindeydi.

Serenay Aktaş, arkadaşı Açelya Topaloğlu ve eski sevgilisi Kenan Acar'ı topa tutmuştu.



Aktaş, “Allah beni ateşlerin içinden çekip aldı. Onlar hakkında konuşmaya hiç gerek duymadım. Aldığımız oksijen çok zor üretiliyor, onlara harcamak istemiyorum” demişti.

