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Açelya Topaloğlu ile Kenan Acar'dan aşk pozları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 14:37 | Son Güncelleme

Yakın arkadaşı Serenay Aktaş’ın eski sevgilisi Kenan Acar ile aşk yaşayan oyuncu Açelya Topaloğlu, artık bu ilişkiyi saklamıyor.

Açelya Topaloğlu ile Kenan Acar'dan aşk pozları

Oyuncu Açelya Topaloğlu ile sevgilisi Kenan Acar, Marmaris'te tatil yapıyor. Çift, tatile çıktıkları Kızkumu’ndan fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

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Kano ile tur atan Kenan Acar ve sevgilisinin keyfi bir hayli yerindeydi.

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Serenay Aktaş, arkadaşı Açelya Topaloğlu ve eski sevgilisi Kenan Acar'ı topa tutmuştu.

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Aktaş, “Allah beni ateşlerin içinden çekip aldı. Onlar hakkında konuşmaya hiç gerek duymadım. Aldığımız oksijen çok zor üretiliyor, onlara harcamak istemiyorum” demişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pislikler.... bu sanat camiasında rutin meseleler iki sefil aşk hikayesi.. bikaç ay sonra ayrılırlar zaten konuşmaya değmez...
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