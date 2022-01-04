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‘Canım Dayım’ filminin vizyon tarihi belli oldu! Festivallerin ardından sinema perdesinde performans gösterecek

04.01.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otistik bir birey olan Adem ile küçük kız yeğeni Melek’in hikayesini konu alan ‘Canım Dayım’ sinema filmi 7 Ocak Cuma günü beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.

‘Canım Dayım’ filminin vizyon tarihi belli oldu! Festivallerin ardından sinema perdesinde performans gösterecek

Filmin oyuncu kadrosunda Adem Yılmaz, Ayşenaz Atakol, Fatih Topcuoğlu, Zehra Yılmaz, Serhat Özcan, Merve Bulut, Cihat Tamer, Semra Dinçer, Sabriye Kara, Dilek Serbest, Seymen Aydın, Aydan Çakır, Ahmet Dursun ve Ceyda Pınar gibi birçok ünlü oyuncunun yanı sıra konuk oyuncu olarak gazeteci Talat Atilla da yer alıyor.

OTİZM FARKINDALIĞI YARATMAYI AMAÇLIYOR

canım dayım afiş

Yurt içi ve uluslararası arenada birçok festivalde boy gösteren film konusuyla otizm farkındalığına dikkat çekmeye çalışılacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Fuat Yılmaz’ın üstlendiği Canım Dayım filmi, 7 Ocak’ta tüm Türkiye’de sinema severlerle buluşacak.

(İHA)

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