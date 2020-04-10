Acemi Cadı karakterleri Selim ve Hulki Hoca'nın son halleri şaşkına çevirdi!

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesi olan ve Sabrina: The Teenage Witch uyarlaması olan komedi dizisi Acemi Cadı, lise öğrencisi Ayşegül'ün cadı olduğunu öğrenmesiyle değişen hayatını fantastik ve komik bir şekilde konu alıyordu. Halaları ile birlikte yaşayan Ayşegül, bir taraftan doğaüstü güçlerine ve yeni adım attığı büyülü dünyaya uyum sağlamaya çalışırken diğer taraftan aşık olduğu Selim'i elinde tutmaya ve Tuğçe'ye kaptırmamaya çalışıyordu.

ACEMİ CADI KARAKTERLERİNİN SON HALİ

Merve Boluğur (Ayşegül)

Büyücülük serüvenine yeni adım atmış Ayşegül karakterini canlandıran Merve Boluğur, ilk olarak bu karakterle şöhrete kavuşmuştu. Sonrasında birçok dizi, film ve reklamda rol alan güzel oyuncu, aynı zamanda modellik de yapıyor. Merve Boluğur'un kendi adıyla kurduğu bir kozmetik markası da bulunuyor.

Şenay Gürler (Selda)

Acemi Cadı'da Ayşegül'ün çılgın halası Selda'yı canlandıran Şenay Gürler, bu diziden sonra Kaçak Gelinler, İçerde ve Şahsiyet gibi birçok kaliteli yapımda rol aldı. Usta oyuncu, şu anda ise Çukur dizisinin kadrosunda yer alıyor.