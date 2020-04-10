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Acemi Cadı karakterleri Selim ve Hulki Hoca'nın son halleri şaşkına çevirdi!

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

SPOT: Bir zamanların sevilen dizisi Acemi Cadı’nın efsane karakterlerinin son hallerine bakın! Merve Boluğur, Çağkan Çulha, Nergis Kumbasar, Şenay Gürler ve Celal Kadri Kınoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı ve 2006-2007 yıllarında herkesi ekranları başına kilitleyen Acemi Cadı oyuncularının şimdiki halleri…

Acemi Cadı karakterleri Selim ve Hulki Hoca'nın son halleri şaşkına çevirdi!

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesi olan ve Sabrina: The Teenage Witch uyarlaması olan komedi dizisi Acemi Cadı, lise öğrencisi Ayşegül'ün cadı olduğunu öğrenmesiyle değişen hayatını fantastik ve komik bir şekilde konu alıyordu. Halaları ile birlikte yaşayan Ayşegül, bir taraftan doğaüstü güçlerine ve yeni adım attığı büyülü dünyaya uyum sağlamaya çalışırken diğer taraftan aşık olduğu Selim'i elinde tutmaya ve Tuğçe'ye kaptırmamaya çalışıyordu.

ACEMİ CADI KARAKTERLERİNİN SON HALİ

Merve Boluğur (Ayşegül)

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Büyücülük serüvenine yeni adım atmış Ayşegül karakterini canlandıran Merve Boluğur, ilk olarak bu karakterle şöhrete kavuşmuştu. Sonrasında birçok dizi, film ve reklamda rol alan güzel oyuncu, aynı zamanda modellik de yapıyor. Merve Boluğur'un kendi adıyla kurduğu bir kozmetik markası da bulunuyor.

Şenay Gürler (Selda)

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Acemi Cadı'da Ayşegül'ün çılgın halası Selda'yı canlandıran Şenay Gürler, bu diziden sonra Kaçak Gelinler, İçerde ve Şahsiyet gibi birçok kaliteli yapımda rol aldı. Usta oyuncu, şu anda ise Çukur dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Nergis Kumbasar (Melda)

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Acemi Cadı'da Ayşegül'ün daha aklı başında olan halası Melda'yı canlandıran Nergis Kumbasar, usta oyunculuğunu konuşturduğu dizinin ardından Kiralık Aşk, Türk Malı ve Darısı Başımıza gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanında senaristlik ve sunuculuk da yapan Nergis Kumbasar, son olarak Nergis Zamanı isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

Celal Kadri Kınoğlu (Müdür Dilaver ve Deli Ferit)

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Dizide hem Deli Ferit hem de Müdür Dilaver karakterlerini başarıyla canlandıran oyuncu, televizyon ve sinemadan çok devlet tiyatrolarında rol aldığı, yazdığı ve yönettiği oyunlarla ön plana çıkıyor.

Çağkan Çulha (Selim)

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Ayşegül'ün büyük aşkı Selim'i canlandıran karizmatik oyuncu, Acemi Cadı'nın ardından Adanalı'da yer alarak daha çok tanınır hale gelmiş, sonrasında İsimsizler ve Aslan Ailem gibi yapımlarda da rol almıştı.

Billur Yazgan (Tuğçe)

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Tüm vaktini ve enerjisini Ayşegül ile Selim'i ayırmaya harcayan Tuğçe karakterini canlandıran Billur Yazgan, sonrasında Aşk Eski Bir Yalan ve Memur Muzaffer yapımlarında yer aldı.

Kaan Yılmaz (Toygar)

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Kaan Yılmaz, dizide Ayşegül'e aşık olan Toygar karakterini canlandırıyordu. Başarılı oyuncu Mazi Kalbimde Yaradır, Tatlı Küçük Yalancılar ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde de yer aldı.

Levent Sülün (Hulki Hoca)

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Levent Sülün, Acemi Cadı'da Hulki Hoca rolünü oynuyordu. Ünlü oyuncu sonrasında Dudaktan Kalbe, Güneşi Beklerken, Mucize 2: Aşk gibi kaliteli yapımlarda rol aldı.

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