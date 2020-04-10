Acemi Cadı karakterleri Selim ve Hulki Hoca'nın son halleri şaşkına çevirdi!

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesi olan ve Sabrina: The Teenage Witch uyarlaması olan komedi dizisi Acemi Cadı, lise öğrencisi Ayşegül'ün cadı olduğunu öğrenmesiyle değişen hayatını fantastik ve komik bir şekilde konu alıyordu. Halaları ile birlikte yaşayan Ayşegül, bir taraftan doğaüstü güçlerine ve yeni adım attığı büyülü dünyaya uyum sağlamaya çalışırken diğer taraftan aşık olduğu Selim'i elinde tutmaya ve Tuğçe'ye kaptırmamaya çalışıyordu.
Büyücülük serüvenine yeni adım atmış Ayşegül karakterini canlandıran Merve Boluğur, ilk olarak bu karakterle şöhrete kavuşmuştu. Sonrasında birçok dizi, film ve reklamda rol alan güzel oyuncu, aynı zamanda modellik de yapıyor. Merve Boluğur'un kendi adıyla kurduğu bir kozmetik markası da bulunuyor.
Acemi Cadı'da Ayşegül'ün çılgın halası Selda'yı canlandıran Şenay Gürler, bu diziden sonra Kaçak Gelinler, İçerde ve Şahsiyet gibi birçok kaliteli yapımda rol aldı. Usta oyuncu, şu anda ise Çukur dizisinin kadrosunda yer alıyor.
Acemi Cadı'da Ayşegül'ün daha aklı başında olan halası Melda'yı canlandıran Nergis Kumbasar, usta oyunculuğunu konuşturduğu dizinin ardından Kiralık Aşk, Türk Malı ve Darısı Başımıza gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğun yanında senaristlik ve sunuculuk da yapan Nergis Kumbasar, son olarak Nergis Zamanı isimli programın sunuculuğunu üstlendi.
Dizide hem Deli Ferit hem de Müdür Dilaver karakterlerini başarıyla canlandıran oyuncu, televizyon ve sinemadan çok devlet tiyatrolarında rol aldığı, yazdığı ve yönettiği oyunlarla ön plana çıkıyor.
Ayşegül'ün büyük aşkı Selim'i canlandıran karizmatik oyuncu, Acemi Cadı'nın ardından Adanalı'da yer alarak daha çok tanınır hale gelmiş, sonrasında İsimsizler ve Aslan Ailem gibi yapımlarda da rol almıştı.
Tüm vaktini ve enerjisini Ayşegül ile Selim'i ayırmaya harcayan Tuğçe karakterini canlandıran Billur Yazgan, sonrasında Aşk Eski Bir Yalan ve Memur Muzaffer yapımlarında yer aldı.
Kaan Yılmaz, dizide Ayşegül'e aşık olan Toygar karakterini canlandırıyordu. Başarılı oyuncu Mazi Kalbimde Yaradır, Tatlı Küçük Yalancılar ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde de yer aldı.
Levent Sülün, Acemi Cadı'da Hulki Hoca rolünü oynuyordu. Ünlü oyuncu sonrasında Dudaktan Kalbe, Güneşi Beklerken, Mucize 2: Aşk gibi kaliteli yapımlarda rol aldı.
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