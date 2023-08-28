Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın son hali ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

2006-2007 yılları arasında yayınlanan Acemi Cadı dizisi fantastik hikayesiyle izleyiciyi ekranı başına kilitliyordu. Dizide Ayşegül rolüne hayat veren Merve Boluğur'un en yakın arkadaşı Rüya karakterini oyuncu İrem Erkaya canlandırıyordu. İrem Erkaya'nın son hali ile kendine hayran bıraktı.

Acemi Cadı, 2000'li yılların en popüler gençlik dizilerinden biriydi. Dizide, Merve Boluğur, Çağkan Çulha, Kaan Yılmaz ve Nergis Kumbasar gibi isimlerin rol alıyordu.

Dizide Rüya karakterine İrem Erkaya hayat veriyordu. Sakarlığıyla nam salan Rüya, Toygar'a olan aşkıyla ve bıcır bıcır konuşmasıyla dikkat çekiyordu.

1978 İstanbul doğumlu olan İrem Erkaya 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İrem Erkaya, Yılan Hikayesi, Zeybek, Acemi Cadı, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda yer aldı.

İrem Erkaya halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyunculuk yapmaktadır.





