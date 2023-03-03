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Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

03.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların popüler gençlik dizileri arasında yer alan Acemi Cadı'nın Rüya'sı, İrem Erkaya değişimiyle kendine hayran bıraktı. Dizide Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşına hayat veren ünlü isim kızıl saçlarıyla dikkat çekiyordu. Değişime saçlarından başlayan İrem Erkaya'nın son halini ise görenler tanıyamadı.

Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Acemi Cadı dizisinde Merve Boluğur'un en yakın arkadaşı Rüya karakterini canlandıran İrem Erkaya'nın yılar içindeki değişimi şaşırttı. Son hali ile kendine hayran bırakan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

Acemi Cadı rüya

Merve Boluğur, Çağkan Çulha, Kaan Yılmaz ve Nergis Kumbasar gibi isimlerin rol aldığı Acemi Cadı, bir dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden biriydi.

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Dizide sakarlığıyla nam salmış "Rüya" karakterine hayat veren İrem Erkaya, Toygar'a olan aşkıyla ve bıcır bıcır konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

İrem Erkaya

1978 yılında İstanbul'da doğan İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

İrem Erkaya 6

Modern dans eğitimi alan İrem Erkaya, Yılan Hikayesi, Zeybek, Acemi Cadı, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda yer aldı.

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Ünlü oyuncu şimdilerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapmaktadır.

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