Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya'nın son hali şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Acemi Cadı dizisinde Merve Boluğur'un en yakın arkadaşı Rüya karakterini canlandıran İrem Erkaya'nın yılar içindeki değişimi şaşırttı. Son hali ile kendine hayran bırakan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

Merve Boluğur, Çağkan Çulha, Kaan Yılmaz ve Nergis Kumbasar gibi isimlerin rol aldığı Acemi Cadı, bir dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden biriydi.

Dizide sakarlığıyla nam salmış "Rüya" karakterine hayat veren İrem Erkaya, Toygar'a olan aşkıyla ve bıcır bıcır konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

1978 yılında İstanbul'da doğan İrem Erkaya, 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Modern dans eğitimi alan İrem Erkaya, Yılan Hikayesi, Zeybek, Acemi Cadı, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda yer aldı.

Ünlü oyuncu şimdilerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda görev yapmaktadır.



