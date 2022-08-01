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Acemi Cadı’nın Selim’i Çağkan Çulha’nın annesi görenleri şaşkına çevirdi! Çulha’nın annesi bakın hangi Türkiye güzeli çıktı

01.08.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Çağkan Çulha adıl şöhretini, yaklaşık 16 yıl önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Selim rolü ile edindi. Acemi Cadı'nın Selim'i olarak akıllarda kalan Çağkan Çulha'nın annesi bakın kim çıktı.

Acemi Cadı’nın Selim’i Çağkan Çulha’nın annesi görenleri şaşkına çevirdi! Çulha’nın annesi bakın hangi Türkiye güzeli çıktı

Çağkan Çulha yıllar içerisinde Adanalı, Muhteşem Yüzyıl, Kuruluş Osman, Adı Sevgi gibi projelerle de ekranlara geldi. Ekranların tanınan simalarından olan Çulha'nın annesi de, meğer oğlu gibi ünlüymüş...

ANNESİ TÜRKİYE GÜZELİ ÇIKTI

Çağkan Çulha'nın annesi Yeşilçam oyuncusu Mine Mutlu çıktı.

Acemi Cadı’nın Selim’i Çağkan Çulha’nın annesi görenleri şaşkına çevirdi! Çulha’nın annesi bakın hangi Türkiye güzeli çıktı

1948 doğumlu Mine Mutlu 1990 yılında hayata gözlerini yumdu.

Acemi Cadı’nın Selim’i Çağkan Çulha’nın annesi görenleri şaşkına çevirdi! Çulha’nın annesi bakın hangi Türkiye güzeli çıktı

Yeşilçam oyuncusu Kadınım, Kokla Beni Melahat, Tek Kurşun gibi onlarca projede yer aldı.

Acemi Cadı’nın Selim’i Çağkan Çulha’nın annesi görenleri şaşkına çevirdi! Çulha’nın annesi bakın hangi Türkiye güzeli çıktı

Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi isimlerle başrolde yer aldı.

Acemi Cadı’nın Selim’i Çağkan Çulha’nın annesi görenleri şaşkına çevirdi! Çulha’nın annesi bakın hangi Türkiye güzeli çıktı

1966'da katıldığı yarışmada birinci seçilerek "Türkiye Güzeli" oldu.

Acemi Cadı’nın Selim’i Çağkan Çulha’nın annesi görenleri şaşkına çevirdi! Çulha’nın annesi bakın hangi Türkiye güzeli çıktı

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çağkan çulha
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