Acemi Cadı’nın Selim’i Çağkan Çulha’nın annesi görenleri şaşkına çevirdi! Çulha’nın annesi bakın hangi Türkiye güzeli çıktı

Çağkan Çulha yıllar içerisinde Adanalı, Muhteşem Yüzyıl, Kuruluş Osman, Adı Sevgi gibi projelerle de ekranlara geldi. Ekranların tanınan simalarından olan Çulha'nın annesi de, meğer oğlu gibi ünlüymüş...

ANNESİ TÜRKİYE GÜZELİ ÇIKTI

Çağkan Çulha'nın annesi Yeşilçam oyuncusu Mine Mutlu çıktı.

1948 doğumlu Mine Mutlu 1990 yılında hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam oyuncusu Kadınım, Kokla Beni Melahat, Tek Kurşun gibi onlarca projede yer aldı.

Ayhan Işık, Sadri Alışık, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Mekin gibi isimlerle başrolde yer aldı.

1966'da katıldığı yarışmada birinci seçilerek "Türkiye Güzeli" oldu.





