Acı dolu hayatı onu seri katil yaptı! 20. yüzyılın en tehlikeli seri katili: Aileen Wournos

Bazılarına göre korkunç bir seri katil, bazıları için Amerika’nın ilk seri katili, diğerleri için ise yaşattığı vahşet sonrası hayat hikayesiyle Aileen Wuornos mağdur olarak görüldü. Killing Joke çizgi romanında Joker’in ‘Sen de kötü bir gün geçirmiş olmasın’ sözünü Aileen Wournos, adeta bütün hayatı boyunca yaşadı. Yaşadıklarıyla acımasız bir kişiliğe bürünen Aileen Wournos, 20. yüzyılda suçluluğuna kesin olarak karar verilemeyen tek insan olarak göze çarpıyor.

Aileen Wournos, 29 Şubat 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde dünyay geldi. Kendisi doğduğunda annesi ve babası çoktan boşanmıştı. Küçük kız dünyaya geldiğinde babası çocuk tacizi suçundan hapis yatıyordu. Kısa süre sonra da hapishanede intihar etti. Aileen henüz 6 aylıkken ona bir mektup bırakarak terk etti. Aileen’ın büyüme sürecinde ise anneanne ve dedesi ona göz kulak oldu.

Anne ve babasının terk edişiyle zor bir çocukluk geçiren Aileen, henüz 13 yaşındayken tecavüze uğradı. Bu tecavüzün sonrasında gayri meşru bir çocuğu olan küçük kız anneanne ve dedesinin evinden kovuldu. Aslında Aileen uzun yıllar boyunca bu evde de dedesinin tacizine uğruyordu. O dönemde tecavüz eden de zaten dedesinin bir arkadaşıydı.