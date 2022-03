Acılar içinde kıvrandı! Kimse bunu beklemiyordu: Survivor Barış diskalifiye mi olacak?

Dünya'nın en zor yarışması Survivor'da heyecan sürüyor. Yarışmanın 57. bölümünde Ünlüler takımı yarışmacısı Barış Murat Yağcı, dokunulmazlık oyunu sırasında parkurda koşarken ayağını çarptı. Yere yatarak acılar içinde kıvranan Survivor Barış, bacağına sarıldı.

SURVİVOR BARIŞ YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Survivor 2022 AllStar'ın bu akşam ekrana gelecek olan bölümünün fragmanında Barış Murat Yağcı'nın olmaması dikkat çekti. Survivor Barış'ın sağlık durumu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Yarışmacının doktor kontrolünde olduğu biliniyor. Barış Murat Yağcı geçen bölümde ada konseyinde koltuk değnekleri ile oylamaya dahil olsa da yarışmadaki akıbeti henüz netleşmiş değil.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdor. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu. Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi. 1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır.