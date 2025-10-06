Acılı dana sote tarifi! Dünyadan acılı yemekler: Tayland mutfağından Nua pad prik nasıl yapılır, püf noktası nedir? Tayland usulü acılı dana sote tarifi…

Nua pad prik, Tayland mutfağının baharatlı ve lezzetli bir yemeği olan dana eti sotesidir. “Acı biberle sotelenmiş dana eti” anlamına gelir. Evde nua pad prik tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER Sığır eti: Bonfile, kontrfile veya dana eti gibi yumuşak kesimler tercih edin. Liflere dik olarak ince dilimleyin.

Büyük kırmızı ve yeşil biberler: Orta acılık için prik chi fa biberleri kullanılır; daha hafif bir tat için dolmalık biber tercih edilebilir.

Soğan ve yeşil soğan: Tazelik ve doku katar.

Sarımsak

Açık soya sosu

Koyu soya sosu: Daha koyu renk ve zengin bir lezzet verir.

İstiridye sosu: Hafif tatlı ve umami bir tat katar.

Beyaz şeker: Tat dengesini sağlar.

Beyaz biber: Hafif baharatlı bir dokunuş ekler.

Mısır nişastası: Sosun koyulaşmasını ve malzemelere yapışmasını sağlar.

Su: Sosun kıvamını ayarlar, çok koyu veya kuru olmasını engeller.

TARİF Mısır nişastası karışımı hazırlayın: Küçük bir kasede mısır nişastasını ve suyu pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kenara koyun; bu, sosun koyulaşmasına yardımcı olacak.

Dana etini mühürleyin: Bir wok tavasında veya büyük bir tavada yağı yüksek ateşte ısıtın. İnce dilimlenmiş dana etini ekleyin ve hafifçe kızarana kadar hızlıca soteleyin. Tavayı aşırı doldurmamak için gerekirse porsiyonlar halinde pişirin.

Sarımsağı soteleyin: Ateşi orta seviyeye düşürün, sarımsakları ekleyin ve altın rengi olup hoş bir koku yayılana kadar soteleyin.

Sosları ekleyin: Mısır nişastası karışımını, açık soya sosu, koyu soya sosu, istiridye sosu, beyaz şeker ve bir tutam beyaz biberi ekleyin. İyice karıştırın ve etin sosu çekmesi için bir dakika kısık ateşte pişirin.

Sebzeleri ekleyin ve servis yapın: Dilimlenmiş acı biberleri ve soğanları tavaya ekleyin. Sebzeler istediğiniz kıvama gelene kadar 1-2 dakika soteleyin. Son olarak yeşil soğanları ekleyin ve hemen pirinçle servis edin.

AFİYET OLSUN!