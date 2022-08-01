'Açılışa özel bedava' dedi! Vatandaşlar çiğköfte yemek için birbirleriyle yarıştı

Şanlıurfa’da bir işletmeci yeni açtığı iş yerinde cevizli çiğköfteyi ücretsiz dağıttı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu vatandaşlar çiğköfteden yemek için birbirleriyle yarıştı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Açıksu Caddesi üzerinde, işletmeci Muhammed Gözcü 5’inci cevizli çiğköfte şubesini açtı. Gözcü, açışa özel 100 kilogram çiğköfteyi ücretsiz bir şekilde dağıtma kararı aldı. Cevizli çiğköftenin ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı haberini alan yüzlerce vatandaş, iş yeri önünde kuyruk oluşturdu. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu vatandaşlar çiğköfteden yemek için birbirleriyle yarıştı.

BEDAVA DAĞITTILAR

İşletme sahibi Muhammed Gözcü, açılışa özel çiğköfteyi ücretsiz bir şekilde dağıttıklarını belirterek, "Devteyşti Açıksu şubemizin açılışını Allah’ın izniyle açtık. Açılış dolayısıyla çiğköfteyi ücretsiz bir şekilde dağıtma kararı aldık. Bundan dolayı yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık 100 kilogram çiğköfteyi dağıtıyoruz. Hizmet babında güzel bir uygulama oldu. Hayırlı uğurlu olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Çiğköfteden tadan vatandaşlar, beğendiklerini belirterek işletme sahiplerine teşekkür etti. (İHA)

