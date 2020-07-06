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Açılışta Deha Bilimler fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Bodrum’da bu sezonun yeni mekanlarından olacak Pandemi Restaurant, kapılarını açtı. Covid-19 salgını sonra yeni normalleşme sürecinde pek çok işletme sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Açılışta Deha Bilimler fırtınası

Covid-19 kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan Pandemi Restaurant, sezona iddialı bir giriş yaptı.

“İLK DEFA SAHNEYE ÇIKIYOR GİBİ HEYECANLIYIM”

Pandemi Restaurant’da sahneye çıkan Deha Bilimlier, sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Aylar sonra sahneye çıkacağını için heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bilimlier; “4 ay sonra sahneye çıkıyorum. Özlediğim, beklediğim günler geri geldi. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Özellikle Bodrum’un en yeni mekanı Pandemi Restaurant’da sahne alacağım için de ayrı heyecanlıyım. Mekan çok güzel ve her şey kontrollü olarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde her şey ayarlandı. Ayrıca mekan, bu gece elde ettiği gelirin bir kısmını Sağlık Bakanlığı’na bağışlıyor. O nedenle hem mutluyuz hem de huzurluyuz” dedi.

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