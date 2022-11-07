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Açlıktan ölmek üzere olan kadının yasaklardan kaçmak için bulduğu çare şaşırttı! Metroda başına bir poşet geçirip muz yeyince...

07.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Wuhan kenti Covid 19 pandemisinin ortaya çıktığı bölge olarak gündem olmuş, sonrasında ise sert sıfır vaka politikasıyla sık sık gündeme gelmişti. Salgın devam ederken birçok yasağın da hala yürürlükte olduğu Wuhan kentinde bir metroda çekilen görüntüler kısa sürede viral oldu. Bir kadının kafasına kocaman bir poşet geçirip metroda muz yediği anlar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Açlıktan ölmek üzere olan kadının yasaklardan kaçmak için bulduğu çare şaşırttı! Metroda başına bir poşet geçirip muz yeyince...

Wang isimli bir adam tarafından paylaşılan görüntülerde, bir kadının kafasına bir poşet geçirmiş halde muz yediği görülüyordu. Wang görüntüleri "Wuhan genelinde hala koronavirüs salgınları var. Ama bence, bu kadının kendini bu şekilde koruması biraz aşırı." açıklamasıyla paylaştı.

Wang durumu garip bulsa, görüntülere bakılırsa insanlar durumu pek de tuhaf karşılamadı. Çünkü bir yolcu kadının yanında huzur içinde uyurken, başka bir yolcu da telefonuyla vakit geçirmekle meşguldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

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7000'den fazla izlenme toplayan tartışmalı klip kısa sürede viral olurken, kullanıcıları da ikiye böldü. Bazıları trende yemek yemenin Çin'de yasa dışı olduğuna işaret ederken, diğerleri onun düşük kan şekerinden muzdarip olabileceğini savundu.

RAHATSIZ ETMEMEK İÇİN OLABİLİR

Kimileri de koronavirüs salgınları nedeniyle kadının kendine daha rahat bir alan yaratmak için kafasına poşet geçirebilmiş olacağını söyledi. Başka bir kullanıcı da, trendeki diğer yolcuları rahatsız etmemek için plastik poşeti takmış olabileceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin covid korona wuhan

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