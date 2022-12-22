Açtığı telefon hayatını kararttı! Onay kodunu doğruladı, hayatı altüst oldu

Giresun’un Görele ilçesinde gazete dağıtıcılığı yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Hasan Özdemir, hesabı bulunan bir bankadan aranarak kişisel bilgilerini ve bazı işlemler için onayı alındıktan sonra adına 100 bin TL kredi çekildiğini iddia etti.

TELEFONA GELEN KODU ONAYLADI

Buna benzer dolandırıcılık olaylarını duyduğunu ancak başına geleceğini hiç düşünmediğini anlatan Özdemir, ''Bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olduğunu söyleyerek beni arayan kadın, bazı bankalardan adıma sağlık sigortalarının yapıldığını ve bunun iptali için görüşmek istediğini söyledi. Ben de adıma bu şekilde yapılmış sigortalar varsa iptal edilmesi için kendisi ile görüştüm. Bazı menü seçeneklerinden işlem yapılmasını istediler. Gönderilen mesajlara gelen onay kodlarını doğrulattılar.

Bu sırada mobil uygulamanın da kapatılmamasını istediler. Görüşmeler sonucunda kadın şahıs sigortaları iptal ettiğini ve artık vadesiz hesaptan kimsenin sigorta bedeli tahsil edemeyeceğini söylemesi üzerine görüşmeyi sona erdirdik. Daha sonra vadesiz hesabımdaki paranın azalmış olduğunu görünce banka şubesini aradığımda tarafım adına tüketici kredileri çekilerek, kredi tutarlarının K.K. isimli şahsın hesabına aktarıldığını öğrendim. dedi.

Hasan Özdemir, olayla ilgili polise başvurarak şikayette bulunduğunu sözlerine ekledi.

(İHA)

