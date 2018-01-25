Acun, Hülya’nın kiracısı çıktı

"Hülya’nın kulisinde laflıyoruz, o sırada bir adam girdi içeriye, elinde kocaman TV8 dosyasıyla...

“Bunları imzalar mısınız?” dedi.

TV8’i görünce kulak kabarttım tabii...

“Hayırdır, TV8’le yeni anlaşma falan mı var?” diye sıkıştırmaya kalmadan aralarındaki muhabbetten çözdüm olayı.

Meğer Acun Ilıcalı, 3-4 yıldır Hülya Avşar’ın kiracısıymış ve yeni kontratın imzalanması için Avşar’a sözleşmeyi getirmişler.

“Nedir o, ev falan mı?” diye sorunca detaya da ulaştım.

Hülya’nın Riva’da bir arazisi varmış ve Acun da onu 3-4 yıl önce kiralamış.

Bir nevi depo olarak kullanmak için.

Daha önce çektiği bazı programların dekorlarını ve teknik malzemelerini orada saklıyormuş.

Hülya Avşar sözleşmeyi okumadan imzalarken, “Arkadaşlar siz okudunuz değil mi, arsayı Acun’a satmıyorum inşallah şu anda!” diye espri yaptı."

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