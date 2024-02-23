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Acun Ilıcalı’dan 30 milyon euro'luk dev yatırım! Bir kanal daha satın alıyor!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 14:14 | Son Güncelleme:
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İş insanı Acun Ilıcalı, yatırımlarına yenisini ekledi. Acunmedya'nın ve Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı’dan 30 milyon euro'luk dev yatırım! Bir kanal daha satın alıyor!

İsviçreli medya grubu Highlight Communications, Ilıcalı'nın Sport1 şirketinin hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon euro karşılığında satın alacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yayınlanacak.

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Ajans, Almanca konuşan izleyici kitlesi için ilk olarak uyarlanacak yapımın, spor realite yarışması "Exatlon" olacağını duyurdu.

ONAYLANMADIĞI YER ALDI

Haberde ayrıca Sport1'in Acunmedya'ya satışının henüz rekabet ve medya düzenleme kurumlarınca onaylanmadığı da yer aldı.

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Highlight Communications, geçen yaz Sport1'in hisselerini tamamen ya da kısmen satışa çıkarma kararı almıştı.İsviçreli şirket, kanalın daha da geliştirilmesi amacıyla bu adımı attığını açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı medya
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