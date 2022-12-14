Acun Ilıcalı'dan bir sürpriz daha... Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim de Survivor'da yarışacak!

TV8 ve Exxen platformalarının sahibi Acun Ilıcalı, 2023 Survivor için güçlü bir ekip kurmaya hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu, Berdan Mardini'den sonra yarışmada olacak bir ünlüyü daha açıkladı. Buna göre, Hayat Bilgisi'nde Var Mısın Arif karakterine hayat veren Ümit Erdim de Survivor'da yarışacak. Acun Ilıcalı, bu bilgiyi Twitter hesabından paylaştı.

ÜMİT ERDİM SURVİVOR'A GİDİYOR

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle adını duyuran oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olma heyecanını yaşamıştı. Çiçeği burnunda baba bu kez bambaşka bir heyecanla televizyon ekranlarına geri dönecek. Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak ikinci yarışmacı olarak Ümit Erdim'i açıkladı.

BERDAN MARDİNİ DE SURVIVOR'A GİDİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı. Ilıcalı, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yeni sezonda kadroda yer alacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Böylelikle Survivor 2023 kadrosunda yarışacak iki isim belli olmuş oldu!

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğdu.

İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır.

22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.

Oynadığı Diziler

Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 2002

Hayat Bilgisi (Varmısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006

Gönül (Cemali) Kanal D 2006

Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009

Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009

Teyzanne (Damperli) Star TV 2009

Benzemez Kimse Sana Star TV 2012

Doksanlar atv 2013

Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013

Şefim (Konuk) atv 2013

Doksanlar atv 2013

Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015

Can tertip

