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Acun Ilıcalı'dan bir sürpriz daha... Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim de Survivor'da yarışacak!

14.12.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'te sürprizler peş peşe gelmeye devam ediyor. Berdan Mardini'nin ardından Survivor'da yarışacak bir yarışmacı daha belli oldu. Hayat Bilgisi dizisiyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, Survivor'da boy gösterecek. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan bir sürpriz daha... Hayat Bilgisi'nin Arif'i Ümit Erdim de Survivor'da yarışacak!

TV8 ve Exxen platformalarının sahibi Acun Ilıcalı, 2023 Survivor için güçlü bir ekip kurmaya hazırlanıyor. Ünlü televizyoncu, Berdan Mardini'den sonra yarışmada olacak bir ünlüyü daha açıkladı. Buna göre, Hayat Bilgisi'nde Var Mısın Arif karakterine hayat veren Ümit Erdim de Survivor'da yarışacak. Acun Ilıcalı, bu bilgiyi Twitter hesabından paylaştı.

ÜMİT ERDİM SURVİVOR'A GİDİYOR

twitter

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle adını duyuran oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olma heyecanını yaşamıştı. Çiçeği burnunda baba bu kez bambaşka bir heyecanla televizyon ekranlarına geri dönecek. Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak ikinci yarışmacı olarak Ümit Erdim'i açıkladı.

BERDAN MARDİNİ DE SURVIVOR'A GİDİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı. Ilıcalı, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin yeni sezonda kadroda yer alacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak ilk isim belli oldu Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak ilk isim belli oldu

Böylelikle Survivor 2023 kadrosunda yarışacak iki isim belli olmuş oldu!

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğdu.

İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır.

22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.

Oynadığı Diziler
Böyle mi Olacaktı? (Konuk) 2002
Hayat Bilgisi (Varmısın Arif) Kanal D - Show TV 2003 - 2006
Gönül (Cemali) Kanal D 2006
Selena (Zülfikar Yıldız) atv 2006 - 2009
Adanalı (Konuk) atv 2008 - 2009
Teyzanne (Damperli) Star TV 2009
Benzemez Kimse Sana Star TV 2012

Doksanlar atv 2013
Kapanmadan Kazan (Konuk) atv 2013
Şefim (Konuk) atv 2013
Doksanlar atv 2013
Benzemez Kimse Sana (Juri Üyesi) Star TV 2015
Can tertip

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