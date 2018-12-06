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Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 09:36 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi, 2019 yılında başlayacak olan Survivor için hazırlıklara başladı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2019'un çekileceği mekanın fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi, 2019 yılında başlayacak olan Survivor için hazırlıklara başladı. Acun Ilıcalı yeni sezon için tüyoları vermiş ve "Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun" demişti.

SÜRPRİZ BİR PAYLAŞIMA İMZA ATTI

Sosyal medya hesabından Survivor ile ilgili paylaşımlarda bulunan Acun Ilıcalı, Survivor hayranları için sürpriz bir paylaşıma imza attı. Acun Ilıcalı Survivor 2019'un çekileceği ye ve mekanın fotoğraflarını ile videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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"ORTAK YAYIN OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde TV8'de ekrana gelen 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019' için şunları söylemişti: "Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

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"BÜTÜN YUNANİSTAN'I TARIYOR"

Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına. Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor. Şubat 2019'da başlayacağız yayına. Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor." demişti.

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Acun Ilıcalı SURVİVİOR survivior 2019 Acun Medya

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