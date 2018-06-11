Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Survivor'da yarışan Funda Alkayış, yüzme bilmediği için boğulma tehlikesi yaşamıştı! Funda, denize kurulan parkurda yüzmeye çalışırken bir anda çırpınmaya, su yutmaya başlamış ve büyük bir tehlike geçirmişti.

Diğer yarışmacılar koşup yetişmese Funda için büyük bir sorun yaşanabilirdi. Yaşanan bu talihsiz olay sonrasında ‘Survivor’ gibi çoğunlukla suda geçen bir yarışmaya neden yüzme bilmeyen adayların alındığı da sorgulanmaya başladı.

Seçici kurula yönelik bu tepkiler sonrasında Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir anket yayınlayarak bunu takipçilerine sordu.

İşte sonuçlar:





